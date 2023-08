Ángelo Sagal pide una nueva chance en la Roja: “Quiero destacar en Chipre para ser llamado a la Selección”

Ángelo Sagal estuvo en la selección chilena por varios años. El ex Rangers de Talca tuvo llamados intermitentes entre 2017 y 2019, bajo los períodos de Juan Antonio Pizzi y Reinaldo Rueda. Sin embargo, tras un amistoso en que la Roja igualó sin goles ante Argentina, no apareció más en la cancha. Martín Lasarte nunca lo tuvo en cuenta, más allá de un llamado, en el que no le dio minutos, y Eduardo Berizzo de momento no lo ha incorporado a su proceso.

Pese a esto, el atacante quiere volver a Juan Pinto Durán. En 18 partidos suma 2 goles con la casaca del Equipo de Todos. Ahora ficha en el Apollon Limassol, de Chipre, y entre sus deseos está el volver a ser considerado como una opción factible en la Selección. Así lo dejo en claro en su video de presentación en la escuadra que defenderá durante la temporada entrante.

El ex Huachipato asegura que la competencia chipriota es el lugar idóneo para recuperar el nivel que en algún momento lo llevó a ser seleccionado y a salir del fútbol chileno. “Me puse a indagar del club, la liga y me pareció interesante ya que está subiendo de nivel. Hay varios equipos que han jugado Europa League y Champions League y me pareció atractivo para proyectar mi fútbol acá”, enfatiza.

Ángelo Sagal anotó un gol en la China Cup de 2017.

En ese sentido es que no oculta su principal deseo. “Me gustaría destacar acá para tener un nuevo llamado en la selección chilena”, señala. A lo largo de su carrera, Sagal ha jugado en distintas posiciones. De hecho, Reinaldo Rueda llegó a perfilarlo como el sucesor de Jean Beausejour en la plaza de carrilero zurdo. “Tiene un perfil zurdo, que no es fácil. Inclusive yo quise que retomara su posición natural, que es lateral izquierdo”, decía el exestratega de la Roja.

“Yo proyectaba que (Sagal) sería, si Jean Beausejour no llegaba a la Copa América, el lateral izquierdo de Chile. Así lo hablamos en un momento. Pero no ha sido fácil, porque yo tengo poco tiempo y se requieren repeticiones, estabilizar un comportamiento”, agregaba el colombiano, a inicios de 2020, cuando anticipaba el comienzo de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Pese a esto último, el puesto donde más se destaca el futbolista talquino es de extremo. De hecho, en sus primeras horas en Chipre dice que quiere reeditar lo hecho por Mauricio Pinilla en aquel país y, precisamente, en ese mismo club. “Es un ejemplo para mí en el sentido futbolístico, ya que realizó grandes actuaciones acá, con un golazo que recuerdo. Espero replicar lo que él hizo”, apunta.

En esa línea, el chileno ya se adapta a su nuevo lugar de residencia y sostiene que su familia está contenta con la decisión. “Nos acoplamos rápidamente, porque hay playa, un clima increíble y eso nos va a ayudar mucho para estar tranquilos en el club”, declara.

Junto a lo anterior, Ángelo Sagal ya conoció al resto de la plantilla del Apollon Limassol y las instalaciones de su nuevo club, por lo que se muestra entusiasmado por los desafíos del curso entrante. “Mis compañeros me recibieron muy bien, son buenas personas y creo que andaremos bien”, asevera.