“La Roja”: estudio destaca valor de marca de la selección chilena de fútbol pese a malos resultados y cuestionamientos

El no haber clasificado a los últimos mundiales, los cuestionamientos a los dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP), la incertidumbre sobre el desempeño futbolístico ante la falta de nuevos jugadores que puedan llegar a un alto nivel tras “la generación dorada” y los malos desempeños en las categorías juveniles, son problemas que parecen no afectar a la marca detrás de la selección chilena de fútbol.

Según un estudio de Criteria, la marca “La Roja” hoy es asociada a conceptos positivos, tiene una alta valoración por parte de las personas en Chile, genera un interés transversal en el país, representa a Chile y se espera tener buenos resultados en las próximas competencias.

En base al sondeo, un 70% de los encuestados dijo que la marca “La Roja” es buena o muy buena, frente a otras como la Teletón (60%), el Campeonato Nacional de Fútbol (54%) y el Festival de Viña del Mar (58%).

Sobre los puntos que refuerzan esa imagen positiva, el estudio -mandado hacer por la firma detrás del manejo de la marca de la selección, 1190 sports- apunta a los buenos resultados en los aspectos de considerar a la marca como algo que “une a los chilenos” (78%), “reúne a los amigos” (83%) y “genera alegría” (69%).

Ante esto, el estudio resaltó que el promedio de asociación con todos los aspectos evaluados y “fortaleza de marca” llegó a un 63%, tras tener otros conceptos como entretener, representar, enorgullece y no generar discriminación con un apoyo, por parte de los encuestados, sobre un 57%. Mientras que el concepto que se desacopla de la tendencia fue “es sinónimo de calidad, excelencia”, con un 31% que respalda dicha afirmación.

“La Roja goza de una importante carga valórica, existiendo la percepción de que logra unir a los chilenos, es símbolo de pertenencia y se mimetiza con el esfuerzo y la posibilidad cierta de soñar”, concluye el estudio.

Presidente de la ANFP, Pablo Milad.

De esta forma, “La Roja” genera interés y atrae audiencias a la hora de ofertar su principal producto: un partido de la selección chilena. A un 74% de los encuestados les interesa un partido de la selección y trata de no perdérselo, y la respuesta positiva sube a un 88% si se mide el interés en general y las personas que ven jugar a Chile. Mientras que, un 12% dijo no tener interés por algún partido.

“Su interés es transversal y abarca todo el país”, agrega el estudio, en base a que en todos los segmentos se ubica casi en el 70% a la hora de medir quienes tienen “bastante” o “mucho” interés por seguir a “La Roja” . No obstante, la muestra también muestra un mayor interés en hombres (77%); en edad es parejo en torno al 73% en promedio; en grupo socioeconómico destaca en el C y D, con un 75% y 76% respectivamente; y en regiones, con un 77% de interés.

Sin embargo, la mayor demanda se despierta a la hora de ver a la selección adulta de fútbol masculino, ya que un 58% dijo tener bastante o mucho interés por esta opción, frente a un 47% respecto de su par femenina. Mientras que, el interés cae a un 32% en las categorías menores (sub 17,20 ó 23%).

Por otro lado, las personas esperan que las selecciones tengan un buen desempeño en las próximas competiciones, al margen de los malos resultados en el pasado. Así, los encuestados dijeron que esperan un buen o muy buen resultado en competiciones como: sudamericano de fútbol de selecciones menores en 2023 (64%), clasificatorias al próximo mundial de fútbol adulto en 2026 (63%) y Copa América de fútbol masculina adulta en 2024 (62%).

Otro de los datos con que el estudio sustenta la valoración positiva de la marca “La Roja” es que un 65% de los encuestados dijo tener “bastante o mucho” fanatismo por ella, frente a un 51% que respaldó dicha afirmación a la hora de referirse a su equipo local.

En esa línea, el “ser hincha de La Roja” se impone en todos los segmentos a la hora de afirmar si son fanáticos de la selección, algún club o ambos, y con mayor fuerza en algunos grupos como mujeres (60% vs 39%), el grupo socioeconómico C2 (65% vs 45%) y gente de regiones (66% vs 50%).

La selección chilena en el duelo ante Marruecos. Foto: @LaRoja

El efecto en las marcas

Desde Criteria también concluyeron que la buena valoración de “La Roja” se expande a quienes acompaña a la selección como auspiciadores. Esto, en medio del recambio de firmas que comenzaron y dejaron de ser patrocinadores, un hecho que destacó por la salida de Coca Cola tras 60 años.

De acuerdo con el reporte, un 70% de los encuestados señaló estar de acuerdo con que “las marcas que apoyan y están con La Roja son las mejores, son marcas líderes” y un 64% afirmó que “prefiero las marcas que apoyan y están con La Roja”.

En tanto, el impacto en las marcas que auspician a la selección de Chile de fútbol se disparan en afirmaciones como “para La Roja es importante tener marcas que la apoyan” (91%), “las marcas que apoyan y están con La Roja le hacen un bien al fútbol chileno” (78%) y “las marcas que apoyan y están con La Roja están más en sintonía con el país” (69%).

“El engagement de marca se fortalece en los clientes y consumidores habituales de las marcas que actualmente auspician a la Roja”, agregó Criteria como conclusión tras el resultado.