Federación del Rodeo Chileno anuncia el calendario de la temporada 2023-2024

Este jueves, la Federación del Rodeo Chileno realizó el lanzamiento de la Temporada Deportiva 2023-2024, que comienza el martes 15 de agosto.

Con la presencia del presidente de la Ferochi, Francisco Infante Rogers, y los actuales monarcas del Campeonato Nacional, Gonzalo Abarca y Cristóbal Cortina, se dio el vamos a la nueva temporada del rodeo nacional.

En la oportunidad, el timonel del organismo realizó un balance del periodo 2022-2023, como también dio a conocer la fecha de la disputa del 75° Campeonato Nacional de Rodeo, que se desarrollará desde el jueves 4 al 7 de abril de 2024 en la Medialuna de Rancagua.

Infante también entregó las sedes y las fechas de los Clasificatorios y Repechajes de cara al Champion de Chile. “Conversé hace unos días con el presidente de la Asociación Melipilla, le pregunté cuál era el estatus de Melipilla para hacer el rodeo de repechaje y me dijo que lo están evaluando. Yo espero que Melipilla haga el rodeo de Repechaje, pero en caso de que no lo haga, entiendo que Cardenal Caro está postulando, pero su idea no es pasar por arriba de Melipilla”, comentó.

Y añadió: “Si este año no lo hace Cardenal Caro, el próximo año lo hará. El año pasado Melipilla hizo un buen Clasificatorio y siempre se ha destacado por eso. Su medialuna es excepcional, yo he corrido mucho ahí y todos los corredores dicen lo mismo. Esperamos que Melipilla haga su turno y después lo llevaremos a Cardenal Caro”.

Sobre la temporada, el timonel de la Ferochi reveló algunas medidas. “Estamos trabajando normalmente, la temporada se inicia el 15 de agosto, se aprobaron algunas mociones importantes, entre ellas que para completar se necesitan 16 puntos”, expresó.

Batuco se prepara

Este martes, en la medialuna de Batuco, en Lampa, los actuales campeones del Champion de Chile darán el vamos a la temporada, que tendrá como plato fuerte el 75° Campeonato Nacional. “Estamos felices porque se vienen los rodeos encima y es lo que hemos esperado. Se nos viene la nueva temporada y hay que salir a ponerle de nuevo”, comentó Cristóbal Cortina.

Por su parte, Gonzalo Abarca confesó su motivación de cara a lo que viene. “Estamos ansiosos y con muchas ganas de empezar una nueva temporada que se nos viene bien entretenida. Esperamos tener hartos rodeos para correr y que sea una bonita temporada para todos. Es bonito pensar en defender un título y también tenemos en la mente tener una muy buena temporada y armar unas muy buenas colleras”, complementó.

Las fechas de los clasificatorios

- 23 al 25 febrero de 2024: Zona Sur (Asociación Cautín), Medialuna de Villarrica.

- 1 al 3 de marzo de 2024: Zona Centro (Asociación Talca Oriente), Medialuna de San Clemente.

- 8 al 10 de marzo de 2024: Zona Norte (Asociación Litoral Central), Medialuna de El Convento.

- 15 al 17 de marzo de 2024: Repechaje Centro Sur (Asociación Ñuble), Medialuna de San Carlos.

- 22 al 24 de marzo de 2024: Repechaje Centro Norte por definir (Asociación Melipilla o Cardenal Caro), Medialuna de Melipilla o Marchigüe.