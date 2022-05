Aníbal Mosa apuesta por la continuidad de Gustavo Quinteros en Colo Colo: “La Selección debería esperar hasta fin de año”

La posibilidad de que Gustavo Quinteros llegue a la Selección ha sido un tema al interior del directorio de Blanco y Negro. Aníbal Mosa, expresidente y miembro de la mesa de la concesionaria, se mostró tranquilo en la antesala del duelo ante Fortaleza. “A Colo Colo lo veo en octavos de final y con Gustavo Quinteros a fin de año”, expresó.

El dirigente, de todos modos, se abre a que el DT parta a la Selección cuando termine la temporada. “Me parecería sensato, uno no tiene que ser egoísta. A mí me gustaría que se quedara por mucho tiempo Gustavo, dado el equilibrio que ha logrado en este equipo, pero si la Selección lo necesita, y hay que hacer hacer gestos, yo creo que sí”, dijo y añadió que no hay ninguna duda de una partida anticipada. “Lo he conversado varias veces con él: va a terminar este año acá”, añadió.

En esa línea, el comerciante de origen sirio profundizó las razones por las que el entrenador debería permanecer. “Como no hay grandes objetivos hoy, yo creo que la Selección debería esperar hasta fin de año, que ni siquiera es hasta fin de año por el tema del Mundial, y tomar una decisión con más antecedentes arriba de la mesa y, a lo mejor, en esa propuesta, podría estar Gustavo Quinteros. Para nosotros sería un orgullo”, expresó.

Asimismo, Mosa se refirió a Eduardo Berizzo, el candidato que hoy tiene la delantera para llegar a la Roja, y aprovechó de hacer una confesión: “El Toto es un buen técnico. Cuando estaba en el Celta de Vigo y renunció Tito Tapia, lo llamé por teléfono y quería traerlo a Colo Colo. Me dijo ‘presidente, no. Estoy aquí, pero muchas gracias por llamarme’”.