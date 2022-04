Antofagasta cae ante Defensa y Justicia de Beccacece en su debut en la Sudamericana

El debut de Antofagasta en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tenía un morbo especial: uno de los candidatos a la banca de la Selección, Sebastián Beccacece, visitaba el país a mando de Defensa y Justicia.

Y quienes elevan su nombre a la dirección técnica de la Roja no encontraron resistencia de los Pumas, pues el elenco argentino a los cinco minutos tuvo su primera oportunidad en los pies del delantero Raúl Loaiza y a los nueve marcó su primer gol: el cuadro chileno perdió la pelota en la salida y Carlos Rotondi habilitó a Walter Bou, para que el ex Boca -con un zurdazo imparable- batiera a Diego Sánchez.

Golpe duro que Andrés Robles intentó aminorar con una chilena a los 15′, pero que no logró ni siquiera animar a sus compañeros pues no llegaron nunca más con peligro a la portería defendida por Adonis Uriel Frías. Es más, fue la escuadra del ex ayudante de Jorge Sampaoli la que -con un contragolpe letal- aumentó las cifras: Nicolás Tripichio terminó la jugada que inició Bou y permitió el carrerón y centro de Miguel Merentiel (28′).

De ahí en más, los nortinos pudieron ser goleados y sólo Gabriel Torres intentaba salvar el honor de los anfitriones, no obstante, eran los trasandinos los que seguían creándose chances de anotar. Ni siquiera el entretiempo cambió las cosas y a los 56′, se volvieron a juntar Bou, Rotondi y Merentiel, para que éste último anotara el tercero de la noche y derrumbara las dudas que podrían existir de la postulación de Beccacece a la banca de Chile.

Aunque, hay que decirlo, esa diana que permitió el despertar de los chilenos, pues Marco Collao anotó un golazo de media distancia (82′), tras tomar un balón que venía perdido, y Torres sacudió el palo trasandino tras una vistosa jugada personal. Lamentablemente para ellos, ya fue muy tarde y ahora los Pumas deberán ir a buscar puntos a Quito, si es que desean seguir dando la pelea en el Grupo F, donde enfrentarán a LDU (martes 12, a las 20:30 horas), los cuales vienen de perder 4-0 con Atlético Goianiense.