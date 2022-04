Gustavo Quinteros aterriza al Cacique en su debut en la Libertadores: “No sé si el plantel de Colo Colo se formó para ganar la Copa”

“Todos optamos al sueño de ser campeón. Sabemos que es muy difícil, pero estamos con mucha convicción”. Esa fue la frase que usó Esteban Pavez para reflejar lo que siente el camarín de Colo Colo en la previa de su debut en Copa Libertadores.

Sentencia que es aprobada por el técnico albo Gustavo Quinteros, pero no compartida. Es que el adiestrador de los blancos llama a la calma e intentaa que sus pupilos vayan desbloqueando los objetivos de a uno. Este jueves, ante Fortaleza, en Brasil, el Cacique tendrá su debut en la Libertadores.

“Yo no se sí el plantel de Colo Colo se formó para ganar la Copa Libertadores. Eso hay que demostrarlo partido a partido, porque vamos a enfrentar a equipos muy fuertes y si bien, se que lo jugadores tienen la ilusión de ganar, y nosotros también, no debemos pensar en ganar la Copa. Debemos pensar en ganar el próximo partido y luego el próximo y así”, le pone paños fríos el estratega argentino-boliviano.

Luego detalla que “enfrentaremos a los mejores equipos de América y todos tienen un poderío enorme. Por lo que ahora sabremos en qué nivel estamos”. Pero insiste: “El primer paso que debemos dar es competir con uno de los rivales fuertes-fuertes que tenemos y para poder avanzar debemos sumar puntos y aspirar a clasificar a la siguiente fase. Debemos ir paso a paso, competir de la mejor manera ante Fortaleza, agarrar confianza y tratar de clasificar a la siguiente instancia”.

Acto seguido, Quinteros asevera que “nos agarra en un buen momento la Copa Libertadores, pero cada uno de los jugadores debe dar su máximo nivel para demostrar que pueden competir de igual a igual en cualquier parte del continente”. Y le saca tensión a la autoexigencia de sus futbolistas. “No creo que tengamos presión o eso nos ponga en una situación negativa, los jugadores saben que cada uno de ellos debe dar el máximo para poder competir con estos equipos difíciles. Si nosotros jugamos en nuestro mejor nivel, le podemos ganar a cualquiera y va a depender de nosotros”.

Sobre el compromiso que el Popular tendrá con el Tricolor, el director técnico profetiza “que será un partido táctico y los jugadores que ganen los duelos en cada uno de sus sectores, le darán una oportunidad a su equipo de ganar el partido. Debemos estar concentrados y poder provocar errores en el rival”.

Por último, Gustavo Quinteros no quiso opinar sobre el problema que existe con los árbitros en Chile, porque “no estoy empapado en el tema. No quiero dar una opinión ahora, porque estoy muy concentrado en el partido. Después me interiorizaré más en lo que está sucediendo y esperamos que se pueda solucionar de mejor manera”.

Colo Colo formará con Brayan Cortés en el arco; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo en la útima linea; César Fuentes, Esteban Pavez y Leonardo Gil en el centro del campo y Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero para los goles.