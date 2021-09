Antoine Griezmann regresa al Atlético de Madrid tras ser cedido por el Barcelona

Antoine Griezmann vuelve a vestirse de rojiblanco. El atacante francés se transformó en el nuevo refuerzo del Atlético de Madrid para enfrentar la temporada 2021-22 de la competencia española.

El ariete llega cedido desde el club Barcelona, donde estuvo desde julio de 2019. Su regreso se da gracias a un acuerdo que sostuvo el Atleti con los azulgranas para cederlo por una temporada con la opción de ampliarla a otra por cualquiera de las partes.

En su último paso por el equipo de Madrid, en la que concretó cinco temporadas, alcanzó un total de 257 partidos, entregó 50 asistencias y marcó 133 goles, quedando como el quinto máximo goleador del club.

Gracias a su aporte el equipo conquistó la Supercopa de España de 2014, la Supercopa Europea de 2018 y la Europa League del mismo año.

“Damos la bienvenida a un jugador con una gran calidad y que regresa con mucha ilusión a vestir de nuevo la rojiblanca”, destacó el club.

La despedida del Barcelona

Una vez concretado el traspaso, Griezmann ocupó su cuenta de Twitter para despedirse de los fanáticos del Barcelona.

“Querido Culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con éste gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros”, compartió.

En estos dos años junto a los catalanes alcanzó a disputar 102 partidos, en los que marcó 35 goles y entregó 17 asistencias.