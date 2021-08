La carta de la ANFP que le declara la guerra a los clubes ingleses

En la ANFP agotaron todos los recursos para evitar una confrontación mayor. A través de mails y llamados, en Quilín intentaron modificar la postura intransigente del Blackburn Rovers y el Watford, elencos que nunca cedieron en su intención de retener a Ben Brereton y Francisco Sierralta, respectivamente, de cara a la triple fecha eliminatoria. La resolución de la liga inglesa, que le dio amplios poderes a los elencos para permitir o no el viaje de sus dirigidos, terminó pesando en contra de la Roja.

Francis Cagigao, el director deportivo de la ANFP, comentó las tratativas que se llevaron a cabo. “Hemos estado en conversaciones toda esta semana. Estas conversaciones no avanzaron y no queda más remedio que nosotros pedirle a la FIFA que pueda intecerder de una manera u otra. Si podemos tenerlos aquí, mejor. Es lo que queremos nosotros y los jugadores. Y si no, que haya consecuencias y que FIFA aplique lo que tenga que aplicar en términos legislativos”, dijo el español.

Lo cierto es que desde la FIFA ya le informaron a la ANFP que el castigo está definido. Tanto Brereton como Sierralta serán inhabilitados para participar de las competiciones de sus respectivas escuadras mientras se dispute la triple fecha eliminatoria. A ese proceso también se le deberán agregar los días en que los jugadores supuestamente habrían realizado la cuarentena. Además, se les registrará en una hoja de anotaciones, pensando en las futuras convocatorias.

Sin embargo, para dejar constancia, le solicitaron a la entidad de Quilín que informara por escrito que ambos futbolistas no llegaron para la triple fecha eliminatoria. Todo esto, en el marco en que Brereton y Sierralta debieron viajar entre ayer y hoy a Chile. Ninguno de los dos jugadores se terminó subiendo al avión.

Frente a tal escenario, la ANFP envió una carta. La misiva, que va firmada por Pablo Milad, el presidente, va dirigida a Raymond Hack, miembro de la comisión del estatuto del jugador de la FIFA. Va con fecha 31 de agosto, con destino a Zúrich.

“Nos dirigimos a usted, en representación de la Federación de Fútbol de Chile en razón de las infracciones cometidas por partedel Watford Football Club y Blackburn Rovers Football Club (en adelante, “clubes”) al impedir la liberación de Francisco Sierralta y Benjamin Brereton para que puedan representar a nuestro país en los partidos oficiales de la Fase Preliminar de la Copa Mundial FIFA QATAR 2022″, comienza el escrito.

La ANFP reitera que su posición siempre fue lograr un acuerdo, tal como sucedió con otros clubes del fútbol inglés y selecciones sudamericanas. “Hemos agotado todas las instancias respectivas para informales tanto a los Clubes como a la Federación de Fútbol Inglesa respecto de estas conductas, las cuales constituyen una clara infracción al Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de jugadores, teniendo por parte de éstas una respuesta negativa”, agrega.

Frente a tal escenario, en Quilín piden que se tomen las medidas correspondientes. “Requerimos formalmente a esta Honorable Comisión del Estatuto del Jugador aplicar todas las sanciones precedentes frente al evidente incumplimiento por parte de los Clubes y Federación Inglesa, al impedir la participación de nuestros jugadores en unas fechas de partidos tan relevantes como constituyen aquellas señaladas en el párrafo primero de la presente carta”, cierra la misiva.