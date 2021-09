A Lasarte le preocupa el gol y refuerza el trabajo ofensivo de la Roja

Martín Lasarte lleva meses trabajando la triple fecha Eliminatoria. Apenas terminó la Copa América, en la que la Roja quedó eliminada frente a Brasil, en el duelo válido por los cuartos de final, el cuerpo técnico empezó a planificar los partidos que se le avecinaban. El Mundial de Qatar 2022 siempre asomó como su gran objetivo.

Ayer, en doble turno, el técnico de la Roja por fin pudo contar con los 27 nominados. Solo faltó Pablo Galdames, quien se debe integrar hoy. A diferencia del lunes fue un trabajo más focalizado en reforzar la definición. No fue solo fútbol reducido como el lunes, en el que el equipo de Claudio Bravo perdió por 8-0. El resultado, incluso, generó la molestia del capitán. “Está bien que me enoje”, confesó después el jugador del Betis en sus redes sociales.

Lasarte sabe que corre contra el tiempo. Sabe que debe resolver sus dudas, que se incrementaron luego de la no venida de Ben Brereton y Alexis Sánchez. El panorama que tenía en su cabeza se fue desarmando con el pasar de los días.

Ayer, a primera hora, en Juan Pinto Durán, los futbolistas se pusieron a disposición del cuerpo técnico. Trabajaron por cerca de dos horas. El grueso de jugadores abandonó antes el centro de entrenamiento mientras que un grupo menor se quedó realizando trabajos regenerativos. Se trasladaron todos en una van, en un regreso con dirección al hotel de concentración.

Durante la tarde, los ejercicios se trasladaron al estadio Monumental. El recinto, que recibirá a la Roja frente a Brasil, fue testigo de la serie de repeticiones de definición del equipo de Lasarte. La cabeza del Equipo de Todos ha concentrado todos sus esfuerzos en mejorar el rendimiento de los delanteros de la Roja, que están lejos de satisfacerlo. El propio DT ha dejado en claro su preocupación de encontrar un goleador: “Pudo haber alguna dificultad en una posición específica, particularmente con el ‘9’ clásico, no en delanteros, sino uno que use esa posición más clásica y eso nos tiene ocupados. Es un aspecto importante, pero la forma de llegar al gol no es una sola. Tenemos que encontrar soluciones, hay jugadores y tenemos que ver si están preparados o en condiciones de llevar el peso de esa posición en la Selección chilena”, decía hace meses el estratega.

Machete no sabe quién será el acompañante de Vargas. Turboman llega como la gran carta en la ofensiva de la Selección, pese a que aún no ha convertido durante estas Eliminatorias. La ausencia de Alexis Sánchez lo hace ganar un protagonismo que muchas veces no es de su agrado.

Bajo ese escenario, Machete aprovecha estas horas para probar y evaluar. Y los ejercicios de definición parecen ser hoy la gran prueba para elegir al acompañante. Robbie Robinson, Luis Jiménez, Iván Morales y Carlos Palacios buscan convencer al DT para acompañar a Turboman. Hoy, durante la práctica, se definirá al elegido.

En la defensa, en tanto, probó sistemas tácticos. Jugó con un 3-5-2, que a ratos se transformaba en cinco defensores. El mismo esquema que utilizó para enfrentar a la Canarinha en la Copa América. Paulo Díaz y Enzo Roco se pelean por ser el acompañante de Gay Medel.

Arturo Vidal, uno de los referentes, reconoce la importancia de ganarle a Brasil, un rival que enfrentamos hace pocos meses por la Copa América. “Hace pocos enfrentamos a Brasil, era un partido a muerte. Ahora en Eliminatorias hay que tener un poco más de cuidado, pensar un poco más. La idea es sacar puntos y avanzar en la tabla. Nos gustaría hacer lo mismo de la Eliminatoria pasada, que ganamos 3-0″.