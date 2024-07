Arde Wimbledon: el fuerte cruce entre Daniel Evans y el cuerpo técnico de Alejandro Tabilo

Daniel Evans no solo tiene la misión de superar a Alejandro Tabilo en la primera ronda de Wimbledon. El inglés también defiende la localía. Es uno de los representantes locales en el tercer Grand Slam de la temporada y, en esa condición, pretende imponer sus términos.

En lo tenístico, al menos no le estaba resultando hasta que se suspendió por falta de luz. Se estaba disputando en la cancha 12 del All England Lawn Tennis and Criquet Club, que alberga al tradicional certamen.

Intercambio

Evans se salió de sus casillas. Según reporta el sitio Séptimo Game, hubo una fuerte expresión del isleño hacia el personal de apoyo de Tabilo, encabezado por Horacio Matta. “Nunca has jugado este deporte en tu vida. No te pares y me mires así”, les gritó.

Tabilo, en el partido con Evans (Foto: Reuters)

El origen de la disputa se encuentra en la efusiva celebración del banco del chileno después de que Tabilo lograra remontar puntos de quiebre que pudieron cambiar drásticamente el curso de las acciones y haberlas inclinado en favor del dueño de casa.

La situación fue tan tensa que el juez de silla tuvo que dejar su posición para calmar a Evans y, en defintiva, ponerle término al encontrón.

El duelo fue suspendido por falta de luz y se reanudará mañana. Jano se había impuesto por 6-2 en la primera manga. La segunda estaba 2-2.