¿A qué hora debuta Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022? ¿Cuál es el rival?

Argentina, una de las selecciones favoritas para ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022, hace su estreno enfrentando a Arabia Saudita, en el estadio de Lusail (94.500 personas), de la ciudad de Lusail.

¿Cuándo juega Argentina?

Argentina juega ante Arabia Saudita este martes 22 de noviembre a las 07:00 horas de nuestro país. El partido lo puedes seguir a través de El Deportivo.

La Previa

Argentina no gana una Copa del Mundo desde México 1986. Por ello, la escuadra albiceleste espera iniciar con un triunfo ante Arabia Saudita su camino a la conquista de Qatar 2022. Sin embargo, y en diálogo con El Deportivo, uno de los campeones de 1986, Óscar Garré, llamó a la prudencia: “Argentina hizo una buena eliminatoria, pero eso no significa que vaya a ganar la Copa del Mundo. Es cierto que lo hecho por el equipo entrega mucho optimismo, tiene un juego para ilusionarse, pero hay que ir partido a partido”.

Y ese “partido a partido” comienza ante Arabia Saudita. En la previa, Lionel Messi atendió a los medios y expresó que este Mundial “me agarra más maduro, con otra edad, trato de disfrutar al máximo, de vivirlo con otra intensidad, de disfrutar cada momento que me toque en el Mundial como pasó en la Copa América. Hoy creo que disfruto mucho más de todo eso, antes no lo pensaba simplemente disfrutaba de jugar que no te daba tiempo o yo no me daba el tiempo de poder disfrutarlo mucho, sino pensar en el siguiente partido, de querer más, de querer seguir ganando y, a veces, pasaban desapercibidas muchas cosas y ahora soy más consciente de disfrutar”

“Seguramente sea mi último Mundial, mi ultima oportunidad de conseguir el gran sueño que tengo”, remarcó.

Argentina carga con el absoluto favoritismo ante Arabia Saudita. Pero el entrenador Lionel Scaloni también mantiene la calma. “El mundial lo ganan los equipos inteligentes, cautos, que saben cuándo atacar, cuándo defender. Raramente lo gana un equipo que avasalla, que está constantemente en campo contrario. Lo tenemos claro y nos tenemos que adaptar a eso. Si no nos viene bien, tendremos que hacer otra cosa”, expresó.

¿Dónde ver el partido Argentina y Arabia Saudita?

Este partido entre Argentina y Arabia Saudita lo puedes presenciar exclusivamente a través de DirecTV.

¿Dónde ver por streaming el partido entre Argentina y Arabia Saudita?

Por streaming, puedes seguir el partido a través de DirecTV Go.