Ariel Holan: “Tomé el equipo a tres puntos del descenso, pero la idea es clasificar a la Libertadores 2023 de manera directa”

Ariel Holan no se guardó nada tras la victoria sobre Coquimbo Unido. El entrenador argentino destacó la reacción de su equipo y llenó de elogios, sobre todo por la paciencia de sus jugadores.

“Nos distanciemos del fondo de la tabla, eso si hablamos de los números. Para hacerlo tenemos que crecer como equipo, el equipo dio algunos pasos hacia adelante. No nos desesperamos, no fuimos alocados. Eso es mérito de los jugadores, un equipo inteligente, con jugadores de experiencia. Cuando las cosas no salen como uno quiere, tenemos temple”, explicó el ex DT de León de México.

Asimismo, profundizó en los objetivos para este semestre, ya que “el equipo crecerá rápidamente y cada partido que pase jugaremos mejor. Tomé el equipo a tres puntos del descenso, pero gran objetivo es clasificar a la Libertadores de 2023 de manera directa. No tenemos margen de error y debemos crecer como equipo”.

Además, explicó que “tenemos que hacer una gran segunda rueda. El contenido es lo más importante, sino las aspiraciones se atenúan. En eso estamos. Prever el contragolpe, andar bien defensa en pelota parada. A nivel local, en la Copa Chile y en este torneo tenemos de piso dos goles. Si seguimos así tenemos chances de ganar partidos. Se juega fijo y dinámico. Lo esencial es el sistema defensivo”.

El equipo de la franja juega el jueves en Sao Paulo y el lunes se mide a Unión Española en Santa Laura. Consultado sobre eso, el transandino aclaró que “debemos ser competitivos. Y el lunes en Santa Laura jugar con todo. Es una nueva final, quedan 14 finales. Tenemos que ver las cargas. Estamos muy lejos del techo de lo que puede dar el equipo”.

Acerca del tema de los fichajes, no dudó en responder que “nos queda una opción más, Estoy contento del esfuerzo del club y espero que lo pueda redondear. Tenemos que lograr autoridad en los torneos internacionales y competir en el medio local”.

Sobre el mismo punto confirmó que “es necesario que el equipo tenga alternativas, tenemos un plantel nutrido desde distintitos puntos de vista y competitivo para el plano local. Yo pretendo que la UC pelee en todos los niveles. No es sólo por los rivales, también jugar Copa y campeonato es complicado por los viajes”.

Así también contestó sobre la suplencia de Sebastián Pérez: “Queremos que tener muchas alternativas. Uno pretende que Católica, como equipo importante del país, debe tener un plantel competitivo. Yo quiero tener tres jugadores en cada puesto, sé que es inviable económicamente. Los jugadores tienen que luchar por un puesto. A la cancha entran 11 y al banco van 18″.