Arílson, figura del último triunfo azul en Pedrero: “Me gustaría que el doctor Orozco pudiera disculparme”

Arílson Costa, el talentoso volante gaúcho que incluso jugó en la selección brasileña, solo estuvo un año en Universidad de Chile: en 2001. Sin embargo, fue protagonista de uno de los triunfos más recordados en el Superclásico, el 3-2 en el Monumental, última victoria azul en Pedrero. Desde Brasil, el ahora técnico de Atlético Catarinense entrega su receta para romper el maleficio de nueve años sin triunfos azules: “El grupo debe mentalizarse en que esa no es su responsabilidad, que tienen que escribir una nueva historia”. Eso sí, advirtió a El Deportivo que “cuando comienza el partido te viene a la cabeza toda esa historia de todos los años que no vences”.

¿Qué recuerda de su paso por la U?

Tengo muy lindos recuerdos, viví un momento muy bueno en Universidad de Chile. Siempre fui muy bien tratado por los hinchas y, en general, de todas las personas en Santiago. Por eso, cuando me acuerdo de la U, solo recuerdo cosas buenas.

Algunos hinchas aún lo recuerdan…

Siempre recibo algunos mensajes de Chile, de algunos hinchas que me dicen que tiene alguna nostalgia sobre mí. A muchos les gustaba mucho verme jugar. Cosas como esas me dicen. Yo, con eso, me quedo muy feliz y halagado. Porque la torcida de Universidad de Chile es una de las mejores del fútbol de ese país. Entonces, el hecho de ser querido después de tantos años de haber jugado en la U, es algo que me pone muy orgulloso.

Usted fue protagonista en el último triunfo en el Monumental, hace 21 años…

Lo recuerdo perfectamente. Es un Superclásico, un partido inmenso para el fútbol chileno. Esa vez nosotros enfrentamos a Colo Colo en un estadio Monumental repleto. Si mal no recuerdo nosotros comenzamos en desventaja de 1-0 (Sebastián González, 30′) y después empatamos con un tanto de Diego Rivarola (44′). Volvimos a quedar en desventaja (autogol de Castañeda a los 66′) y al minuto siguiente logramos igualar con un gol mío, uno que yo creo fue de los más bonitos de mi carrera (67′). Pero al final pudimos ganar con una conquista de Carlos Garrido (87′).

¿Fue un partido muy disputado?

Así es. Después tuvimos muchos problemas porque los torcedores de Colo Colo no nos dejaban salir del estadio. Hubo algunos incidentes en la cancha y fue un momento angustiante, la verdad. En fin, para mí es un recuerdo muy nítido y una gran alegría, porque Colo Colo era el gran favorito en ese partido, tenía jugadores importantes como Sebastián Rozental y José Luis Sierra, quien después jugó en Sao Paulo. Para mí fue un gran juego y logré uno de mis mejores goles.

¿Sabía qué ahora son más de nueve años sin victorias de la U en el Superclásico?

No lo sabía. Es una racha muy larga, hay que reconocerlo. Es una presión muy grande para los jugadores actuales y a muchos les afecta mucho. En mi caso nunca me complicó. Cuando entraba a la cancha pensaba sólo en esos 90 minutos.

¿El jugador siente esa estadística cuando ingresa a la cancha?

Sin lugar a duda que el jugador siente la presión. Porque cuando comienza el partido te viene toda esa historia de todos los años que no vences. Empiezas a pensar que Colo Colo puede ganar otra vez. Si tú no tienes jugadores con experiencia, con más rodaje, sin duda el resto lo resiente. Pasa aquí en Brasil también y no creo que en Chile sea diferente.

¿Cuál es la receta para revertir ese problema?

El técnico tiene que hacer un buen trabajo durante la semana, tiene que conversar con los jugadores. Poner al límite a los jugadores y convencerlos que, a pesar de los años de sequía, son otros hinchas, otras generaciones y diferentes directivos. La U tiene una gran historia y los futbolistas deben entender que todo eso ya ocurrió.

¿Y cómo se hace?

Tienen que pensar en ese próximo juego y convencerse de que es una final. Solo deben enfocarse en ese juego porque la mayoría de esos futbolistas no estaban hace dos o tres años. Ellos tienen que hacer una nueva historia y sacudirse de ese pasado perdedor. El grupo debe mentalizarse en que esa no es su responsabilidad, que tienen que escribir una nueva historia.

¿Qué haría usted fuera entrenador de la U?

Colocar en la cabeza de esos jugadores, en la mente de ellos, que la mayoría no son parte de esos nueve años de derrotas. Y que, encima, tienen la posibilidad de quedar en el registro como aquellos que terminaron con esa mala racha.

¿Qué recuerda del doctor René Orozco, quien era presidente cuando usted estuvo en la U?

Y tengo mucho respeto con el doctor Orozco. Fue quien me llevó a Universidad de Chile y siempre me admiró, tal como yo lo admiro a él. Tuvimos algunas desavenencias, pero no por culpa del doctor, sino por culpa mía. Yo fui un poco infantil en una época, era nuevo en el equipo. Yo tenía un gran cariño por el doctor Orozco, tengo una inmensa gratitud por él. Me gustaría que el doctor Orozco pudiera disculparme por muchas cosas, por algo que dije de más o por alguna cosa mala que yo haya hecho. Fue como un padre para mí cuando estuve en Chile. Por eso me gustaría enviarle un gran saludo.

¿Dónde dirige usted ahora?

Estoy dirigiendo el Atlético Catarinense en la Serie B estadual y estamos en una fase clasificatoria en la competición. Me gustaría terminar eso y después en la ronda de eliminación ver hasta dónde podemos llegar en esa instancia final. Después de eso veré si escucho algunas propuestas.

¿Le gustaría trabajar en Chile?

Con mucha certeza. Soy un enamorado de Chile. Fue uno de los países más bonitos entre los que viví. La gente me trató muy bien. Recuerdo mucho a mis compañeros en la U, a los directivos, al profesor César Vaccia. Sería lindo volver.