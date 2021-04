El invicto de Colo Colo en el Monumental ante la U ya se vuelve leyenda

No hay caso. Simplemente no han podido en ya casi 20 años. Este domingo, Colo Colo venció por 1-0 a Universidad de Chile en el Estadio Monumental y extendió su invicto de local ante los azules. La racha se sigue exagerando: desde septiembre de 2001 que la U no logra festejar en Macul.

El Superclásico 189 del fútbol chileno se asomaba como equilibrado en comparación a años anteriores, que enfrentó a planteles con grandes diferencias en nivel y ubicaciones en la tabla. La U, incluso, llegaba con la confianza de su primera victoria en el campeonato, pero el peso de la historia, hasta con juveniles, se hizo respetar en Pedrero.

El último triunfo azul en la Ruca fue el 9 de septiembre de 2001, por 2-3. Desde ese entonces han pasado 20 partidos (incluyendo el de este domingo), en donde Colo Colo acumula 15 triunfos y cinco empates. Y si se habla de los Superclásicos en cualquier estadio, la racha también es extensa. El último triunfo estudiantil fue en 2013, hace más de siete años, cuando los dirigidos por Darío Franco vencieron al Cacique por 3-2 en el Estadio Nacional. Un gol agónico de Charles Aránguiz desató los festejos.

Fuera del Monumental la superioridad sigue

En el global de Primera División, se han jugado 189 encuentros, en donde Colo Colo ganó en 86 ocasiones, mientras que la U lo hizo en 48. Empataron 55 partidos. En Macul se ha disputado 32 veces el enfrentamiento más importante de Chile, donde los albos vencieron 19 veces, empataron 10, y cayeron en tres duelos frente a los laicos.