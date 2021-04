Superclásico: los curiosos números históricos que condimentan el duelo de Colo Colo y la U

El Superclásico del fútbol chileno ya tiene una historia de 86 años. El 9 de junio de 1935, albos y azules se enfrentaron por primera vez con victoria de Colo Colo, en los partidos previos que debió enfrentar la U antes de debutar oficialmente en el campeonato de 1938. Un relato que vivirá hoy un nuevo capítulo, con un ambiente agitado en la cancha y también en el lado dirigencial. Nuevo presidente en el Cacique (Edmundo Valladares) y cambios que se avecinan en Azul Azul, que pueden incluir Sergio Vargas, director deportivo.

Mayores goleadas de cada uno

Precisamente, el primer duelo oficial protagonizado por ambos rivales coincide con la victoria más holgada del Cacique en 236 partidos oficiales. El 7 de agosto de 1938, el cuadro blanco se impuso por 6-0 con una gran actuación de Segundo Flores, autor de tres goles, en los Campos Sports de Ñuñoa.

En la vereda azul, el mejor registro ni siquiera ha cumplido una década. El 29 de abril de 2012, el elenco universitario goleó por 5-0 a Colo Colo en el Estadio Nacional con Matías Rodríguez como una de las figuras, autor de dos de los tantos del equipo de Jorge Sampaoli.

La celebración de los azules tras el 5-0 que le propinó a Colo Colo en 2012, en el Nacional, la mayor goleada de la U en el Superclásico.

Los jugadores más expulsados

Son dos los futbolistas en la historia de este encuentro que vieron más tarjetas rojas. El primero en conseguir esa marca fue José Balbuena, delantero peruano que luego se nacionalizara chileno. El wing izquierdo que defendió a la U debió irse tres veces antes a las duchas: en el triunfo 1-0 de los albos el 12 de mayo de 1940, el 31 de agosto del ’41 en la derrota 2-1 de los azules y el 11 de junio de 1944 (triunfo 4-1 para Colo Colo).

No es el único, más cerca en el tiempo está el caso de Luis Musrri, el otro jugador que pasó al recuerdo con tres tarjetas rojas. El capitán azul vio la expulsión el 14 de noviembre de 1993, en la victoria 2-1 del archirrival. Así sucedió también el 27 de septiembre de 1998, en el empate 1-1. La última vez, en la igualdad sin goles del 10 de noviembre de 2002.

Luis Musrri, ex capitán de Universidad de Chile, es uno de los dos jugadores que vio tres veces la tarjeta roja en la historia del Superclásico.

Expulsados por ambos equipos

Dentro de la reducida lista de jugadores que han vestido ambas camisetas, hay dos de ellos que recibieron la roja tanto con la camiseta blanca, como la azul. Uno de ellos es el legendario Leonel Sánchez, una de las figuras históricas de los universitarios, quien se debió ir antes de la cancha el 16 de junio de 1960 por la U, en el triunfo 2-1 de su equipo. En su corta estadía con los albos también tuvo una sanción disciplinaria, en el empate 1-1 del 17 de mayo de 1970.

El lateral izquierdo Jean Beausejour comparte el registro de Leonel. El jugador de Coquimbo Unido vio la roja con los albos el 20 de marzo de 2016, duelo que terminó en empate sin goles. Tras su paso a la otra vereda, el ex América de México fue expulsado el 15 de abril de 2018 en la derrota 3-1 de los azules.

Jean Beausejour se encara con Mauricio Pinilla en el duelo que recibió la tarjeta roja con la camiseta azul, el 15 de abril de 2018, en la derrota 3-1 ante Colo Colo. Dos años antes, había sido expulsado jugando por Colo Colo.

La mayor asistencia y los duelos sin público

El 16 de noviembre de 1986, el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la vigésimo tercera fecha del Campeonato Nacional registró un público controlado de 77.848 espectadores. Un animado empate 1-1 con que se decidió con goles de Fernando Astengo por a los albos y Patricio Reyes en la U. Un pleito que pasó a los registros como el récord total de público en los más de 80 años de historia del partido.

Sin embargo, en tres ocasiones el duelo se debió realizar sin asistentes en las graderías. La primera fue en la semifinal del Torneo de Apertura 2012, triunfo 2-0 del local en un vacío Monumental, luego de que la Anfp sancionara al club albo por los incidentes provocados por la Garra Blanca ante Audax en La Florida. Las otras dos ocasiones corresponden al torneo pasado, trastocado por la pandemia de Coivd-19, ambos empates: 1-1 el 6 de septiembre en el Nacional e igualdad sin goles el 17 de enero en Pedrero.

Colo Colo y la U igualaron 1-1 el 16 de noviembre de 1986, en el estadio Nacional. ese partido tiene el mayor registro de público en la historia del partido, con más de 77 mil espectadores.

Los máximos artilleros del Superclásico

Este será el primer partido de esta categoría que no tendrá a Esteban Paredes, fijo en el duelo desde su regreso a Macul, en 2014. Precisamente, el ahora artillero de Coquimbo Unido comparte el cetro de ser el que más veces celebró con 16 goles. Los mismos que sumó en su carrera Carlos Campos, uno de los atacantes más importantes de los sesenta en el Ballet Azul.

Detrás de ellos asoman Leonel Sánchez con 13 conquistas con la camiseta azul. Manuel Colo Colo Muñoz y Jorge Robledo, otros dos referentes albos tienen diez cada uno.

Paredes es, además, el máximo artillero en los duelos jugados en el Monumental con 10 celebraciones, seguido por Marcelo Espina de Colo Colo con 3 goles, los mismos que Diego Rivarola en la U.

Esteban Paredes, ex Colo Colo, es el máximo artillero en la historia del partido más importante del fútbol chileno, junto con Carlos Campos de la U. Ambos tienen 16 goles. FOTO: AGENCIAUNO

Vaccia es el único DT azul que ganó

Desde que el estadio Monumental fue reinaugurado, en 1989, los azules sólo pudieron vencer en tres ocasiones, todas bajo el mando de César Vaccia. La primera fue en 6 de noviembre de 1999 cuando se impusieron 1-0 con gol del peruano Flavio Maestri.

La segunda fue el año siguiente, el 5 de noviembre de 2000, cuando lograron un categórico 3-1 en Macul con gran actuación de Rivarola, autor de dos goles, además de un tanto de Pedro Heidi González y descuento de Fernando Vergara. La última, el 3-2 del 9 de noviembre de 2001, hace casi 20 años.

César Vaccia es el único entrenador azul que ganó en el estadio Monumental. Lo hizo en tres ocasiones, entre 1999 y 2001, la última victoria de los universitarios.

El clásico más corto de la historia

El 31 de agosto de 2003 se proyectaba un partido entretenido en Macul. Antes de los diez minutos, el marcador ya marcaba 1-1 con goles de Cristhian Thompson por los azules (4′) y empate de Miguel Aceval (7′).

Sin embargo, en las tribunas no se veía el mismo ambiente festivo, ya que la barra de Colo Colo no dejaba de lanzar objetos a la cancha. A los 55 minutos, un trozo de pizarreño impactó en la cabeza del zaguero azul Nelson Pinto, lo que obligó al juez Rubén Selman a suspender el duelo. “Me vi las manos y tenía mucha sangre, esperé que llegara la camilla y aparecí en el camarín. Me llegó el piedrazo y de ahí no supe más”, diría más tarde el Chupa.

Nelson Pinto fue impactado en la cabeza tirado desde la barra de Colo Colo. El árbitro Rubén Selman decidió suspender el duelo, cuando el marcador registraba 1-1, el 31 de agosto de 2003.

Los que quieren repetir los abrazos

Sólo cuatro jugadores de los actuales planteles han podido celebrar un gol en el Superclásico. El extremo Martín Rodríguez, quien regresó este año al club, anotó el 2-0 en el triunfo del 2 de octubre de 2016, en el Monumental.

Gonzalo Espinoza, uno de los fijos de Rafael Dudamel en el mediocampo azul, marcó uno de los descuentos en la derrota 3-2 del 5 de octubre de 2019 en Pedrero. El otro fue de Ángelo Henríquez, quien también será titular hoy en Macul.

En ese mismo encuentro, Gabriel Suazo abrió la cuenta para los albos. Otro jugador que será de la partida en el último capítulo de esta larga historia.

Gonzalo Espinoza, volante de Universidad de Chile, es uno de los cuatro jugadores de los actuales planteles que alguna vez celebraron un gol en el Superclásico, FOTO: AGENCIAUNO

Triste registro azul

Universidad de Chile no sólo tiene un déficit en su enfrentamiento con los albos. Su última victoria ante el archirrival fue el 5 de mayo de 2013, cuando el cuadro universitario azul venció por 3-2 a los albos, en el Nacional.

Desde esa fecha, hace casi ocho años, la U sólo suma seis victorias ante Universidad Católica o Colo Colo. Son 37 partidos en total, tanto en el Campeonato Nacional, en la Copa Chile y la Supercopa.