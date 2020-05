Arquero de Santiago Morning lidera campaña de ayuda a Cerro Navia

Franco Cabrera decidió pasar a la accción. El arquero de Santiago Morning ha sido testigo del sufrimiento de la gente a partir del coronavirus. De la enfermedad y de la imposibilidad de desarrollar normalmente las actividades que le permiten allegar el sustento. Se preocupa, sobre todo por lo que está pasando en Cerro Navia. “Porque soy de ahí”, aclara, al anunciar una campaña de recolección de ayuda.

“Me inspiré en las necesidades de la gente. En esta comuna hay muchos comerciantes, muchos ambulantes. Hay pocos profesionales. La gente vive al día y hoy se les está complicando demasiado”, advierte.

Para colaborar, ha llamado a través de sus redes sociales a entregar colaboración. El llamado que realizó en Instagram, Twitter y Facebook ha tenido buena acogida. “Me han llamado compañeros, técnicos, dirigentes. Reaccionaron bien”, valora. “Uno como futbolista debe tener compromiso social, más el que viene de la periferia”, explica.

Sin embargo, está lejos de pretender erigirse como ejemplo. “Tiene que nacerles. Yo no le tiro la pelota a nadie, si ayudo a mi comuna es porque me nace. No puedo ponerme en las mentes de los demás. No quiero comprometer a nadie”, sostiene

Además de sus cuentas en las redes sociales (@01_gato en Twitter y f.gatocabrera en Instagram) pone a disposición el correo cabreratorres2010@gmail.com para canalizar las eventuales donaciones.