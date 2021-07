Arturo Vidal y su opción de marcharse: “Yo he hablado con el Inter y el club confía en mí”

Arturo Vidal con todo a Inter de Milán. Tanto en el juego como en las palabras. El volante chileno jugó poco más de media hora en la goleada 6-0 sobre Crotone, en el amistoso disputado en Appiano Gentile, donde no jugó su compatriota Alexis Sánchez, mientras que el juvenil Luis Rojas fue titular en el cuadro perdedor.

Antes del inicio del duelo, el seleccionado chileno habló con Inter TV, espacio en el que aprovechó de confirmar su deseo de cumplir su contrato (termina en junio del próximo año), pese a las voces que lo ponen en el mercado.

“Tengo muchas ganas de volver a jugar. El año pasado no fue muy bueno para mí. He perdido los dos o tres últimos meses por lesión. Quiero sentirme bien y que todo el mundo sepa quién es Vidal. Además, yo he hablado con el Inter y el club confía en mí”, dijo el jugador formado en Colo Colo.

Sin embargo, los medios peninsulares insisten que la llegada del nuevo entrenador, Simone Inzaghi, complica la permanencia del mediocampista chileno, uno de los jugadores más caros de la plantilla, que costará cerca de 11 millones de dólares a la sociedad propiedad de los chinos.

“Llevo tres días hablando con Inzaghi. Es un entrenador importante, que habla bien y hace sentir bien al equipo. Los compañeros me dijeron que están contentos. Esto es importante, queremos hacer un gran campeonato y una buena Champions League”, aclaró el oriundo de San Joaquín.

Asimismo, el ex futbolista de Barcelona destacó el rendimiento de Chile en la última Copa América, al margen de felicitar a su compañero en Inter Lautaro Martínez tras conseguir el título con Argentina.

“Bueno, con Chile hicimos una buena Copa América, sólo quedamos eliminados después de perder con Brasil. Hablé con Lautaro antes y después de la final, lo que hizo es demasiado importante. Argentina hacía mucho que no ganaba, lo felicité, estoy feliz por él”, concluyó.