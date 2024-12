Aseguran que uno de los jugadores cuestionados en la U se quedará para el 2025: “No nos dijeron que buscara club”

La temporada de Emmanuel Ojeda en la U ha sido un carrusel de emociones: partió como titular, luego desapareció por meses, lo quisieron vender a mediados de año, volvió a la estelaridad y ahora quieren que se quede.

O al menos eso es lo que dice su representante, Juan Calabrese. El agente del jugador argentino aseguró -en radio Cooperativa- que “la última charla que tuve con Universidad de Chile fue que lo van a dejar en el club. Quieren que se quede, porque terminó bien el año y nosotros le vamos a dar la prioridad al club”.

Luego agregó que sorpresivo giro en la conformación del plantel 2025, se lo comunicó directamente el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, y que en los próximos días se sentarán a conversar una extensión de contrato, pues Ojeda quedará con el pase en su poder en junio del siguiente calendario.

“Está bien él ahí, no nos dijeron que buscara club y que se tiene que ir. Hasta ahora me dijeron que se quede, por ahora se queda, nadie me ha dicho lo contrario”, insistió Calabrese.

Ojeda cometió un error ante Cobresal y eso le costó la titularidad.

Una historia de altos y bajos

Ojeda llegó a la institución de La Cisterna a mediados de 2022 y de inmediato se apoderó de una de las camisetas estelares. Lo mismo pasó al año siguiente, dónde jugó 24 partidos en el torneo nacional y sumó 1697 minutos.

Por lo que a nadie le extrañó que Álvarez confiara en él para armar sus primeras formaciones. Pero un error en el duelo que igualaron ante Cobresal en marzo pasado (que los hizo resignar dos puntos), lo borró del once y hasta de las convocatorias por varios meses.

Razón suficiente para que su nombre fuera puesto en el escaparate de los azules en el mercado invernal. Situación que fue reconocida por el propio Mayo en una rueda de prensa que otorgó en agosto.

“No ha jugado lo que él esperaba, por eso nos abrimos a ofertas. Tenemos buena relación con su representante. Veremos qué pasa”, aseveró el directivo de la concesionaria en agosto. Más, no apareció ninguna oferta atractiva y Ojeda se quedó.

Y fue asó como la lucha por ambos títulos nacionales y el llamado de alguno de sus compañeros a la Roja, le abrió una puerta. El transandino fue pieza inamovible en la campaña que les terminó entregando la Copa Chile y esto habría convencido a la institución de que debe permanecer.

Esto pensando en la recargada agenda que tienen los representantes de la Casa de Bello en los meses que se avecinan, pues quieren destronar a Colo Colo de trono del Campeonato Chileno, desean competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores y revalidar el título que obtuvieron esta temporada.