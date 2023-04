Astara Chile Classic: Felipe Aguilar y Hugo León se instalan en el Top 25 del torneo

Otra gran jornada para los golfistas nacionales en el Astara Chile Classic. Felipe Aguilar y Hugo León lograron instalarse entre los 25 mejores del torneo del Korn Ferry Tour que se realiza en el Prince Of Wales Country Club. De momento los líderes son Mason Andersen y Pontus Nyholm con -18.

Y pese a que el título está muy lejos, lo realizado por los dos chilenos podría tener premio. Si terminan la ronda del domingo entre los mejores 25 puestos, podrán ingresar directamente al próximo torneo del Korn Ferry Tour, el Veritex Bank Championship en Arlington, Texas. De momento marchan justo en esa posición con tarjetas de once bajo par.

León tuvo una ronda de 67 golpes (-5) anotando birdies en los hoyos 1, 2, 3, 10, 14 y 18. El único castigo del día lo sufrió en la bandera 16. “Partí muy bien, muy fuerte con los birdies, aunque siento que pudo haber sido mucho mejor”, expresó León una vez terminada la jornada.

Declaración que siguió acompañada de otra reflexión en torno a la complejidad del campo de La Reina. “Los cinco bajo par son para estar contento. Para mañana no habrá mucha diferencia con lo que he tratado de hacer todos los días. El campo requiere mucha precisión. Las banderas están escondidas y los green están duros. Hay que tener mucha cabeza”, lanzó.

Felipe Aguilar por su parte logró una ronda de 68 golpes en un día que compartió grupo junto al colombiano Camilo Villegas. Los birdies llegaron en los hoyos 3, 10, 12, 14, 17 y 18, mientras que los bogeys se produjeron en la bandera 6 y 8.

“Queda un día, están todos jugando muy bien y una vuelta más o menos te puede dejar fuera del Top 25. Hay que tomarse las cosas con calma. Hay que tener paciencia porque los birdies están, solo hay que tener calma y tratar de no fallar por los lados. Hoy fallé solo uno por el lado en el 18 que afortunadamente pude resolver con un birdie”, comentó el valdiviano.

Finalmente, también tuvo palabras ante la chance de poder asegurar un cupo en el siguiente torneo del Korn Ferry Tour. “Quiero tratar de terminar lo más arriba posible. Solo quiero decir al término del torneo que no pude haber hecho un golpe menos. Que di mi mejor esfuerzo. Si hay Top 25, tengo la opción de jugar dentro de 15 días en Estados Unidos y me da la posibilidad de evaluarlo. La próxima semana juego en Chile. Antes de acá estuve jugando en Venezuela. Voy navegando hacia donde mi bolsa de palos me lleve. Y bueno, si sigo jugando en Estados Unidos en el Korn Ferry Tour, bienvenido”, agregó.