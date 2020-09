Audax prepara el duelo ante la UC: “Están a un nivel muy alto por sobre todos los clubes”

Este domingo Audax Italiano se medirá ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo para seguir escalando en el Torneo Nacional. Desde las 16.00 horas los itálicos, séptimos en la tabla de posiciones, buscarán su segunda victoria en las cuatro fechas que van tras la pausa por el Covid-19.

“Sabemos que Católica es un rival muy complicado, están a un nivel muy alto por sobre todos los clubes. Nosotros hemos trabajado el partido, hemos visto videos, y vamos con toda la fe a buscar los tres puntos allá. Es importante estar arriba en la tabla... Sabemos con quien nos enfrentamos, tienen muy buenos jugadores. Nosotros también tenemos un buen equipo y tenemos hartas ganas de ir a ganar allá. Vamos a ir contrarrestar esos puntos altos, esos nombres que tiene Católica”, comentó Jorge Henríquez, este sábado en conferencia de prensa.

El conjunto de La Florida no vence a la UC desde 2010. Incluso, en los últimos 10 partidos solo obtuvieron esa victoria, además de un empate. El resto solo han sido derrotas. El volante comentó aquella estadística que buscan revertir: “Nos llama la atención porque son muchos años la verdad. Llevábamos un tiempo sin ganarle a Colo Colo también y le ganamos ,rompimos ese tiempo sin ganar. Ahora vamos a San Carlos y vamos con todas las ganas de romper eso y escalar en la tabla”.

Además, tuvo palabras sobre la última nómina de Reinaldo Rueda pensando en el siguiente microciclo en la Roja, donde no incluyó jugadores de Audax Italiano. “Todo depende del profe que está, él sabe a quien cita y no. No sé si esta bien o no”, dijo Henríquez. Es más, se la jugó proponiendo nombres de entre sus compañeros para una próxima cita: “Yo llevaría a Ariel Martínez, al Titi (Iván Ledezma), Luis Cabrera, y me sumo igual, tengo ganas de estar ahí también. Todo se va a dar si estamos en los primeros lugares. Al igual que mis compañeros espero poder ser llamado”, cerró.

La UC por su parte, ratificó las bajas de Stefano Magnasco (distensión isquiotibial), Cristopher Toselli (menisectomía rodilla), Tomás Asta-Buruaga (desgarro isquiotibial), Alfonso Parot (distensión isquiotibial) y Juan Cornejo (esguince ligamento medial rodilla), quienes no estarán nominados para este domingo.