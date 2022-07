Básquetbol: Chile cae ante Uruguay, despidiéndose de la clasificación al Mundial

La selección nacional de básquetbol cayó ante su símil de Uruguay por 75-65. El resultado la dejaba tambaleando en las clasificatorias, dado que dependía del resultado entre Colombia y Brasil. Un triunfo del elenco cafetalero liquidaba las chances nacionales de ir a la cita planetaria, cosa que finalmente ocurrió.

El duelo entre Chile y los charrúas se daba en el marco de la sexta y última fecha del grupo B de las Eliminatorias. Disputado en el Antel Arena de Montevideo, fue el local quien impuso sus términos desde el arranque. El primer cuarto así lo reflejó, al finalizar con un marcador de 26-18.

Cuesta arriba para el elenco nacional, que venía de caer ante Colombia a mitad de semana. En la segunda parte, Manuel Suárez fue una individualidad destacada en Chile, logrando que la diferencia en el marcador no fuese tan amplia. En un momento dado, el equipo local estuvo doce puntos arriba, sin embargo, ese parcial terminó con un marcador de 41-34.

El pundonor no fue suficiente. La ventaja fue más notoria y al último descansó los celestes se fueron con una amplia diferencia: 63-45. Esto provocó un relajo en Uruguay y Chile reaccionó, llegando a estar a solo siete de diferencia en un momento del último cuarto. No obstante, aquello no fue suficiente y el local sostuvo su ventaja hasta el cierre, finalizando el duelo con un 75-65.

Este marcador complicó a la Selección. Finalizado el duelo, los ojos se fueron al enfrentamiento entre Brasil y Colombia, del cual dependían las aspiraciones nacionales. De los cuatro del grupo, tres clasifican a la segunda ronda, Chile estaba en la tercera colocación y un triunfo cafetalero lo haría bajar a la cuarta.

Los antecedentes indicaban que era un marcador improbable, sin embargo, Colombia logró imponerse ante Brasil. Aquel fue un duelo increíble, los colombianos estuvieron arriba durante casi todo el cotejo, pero una reacción brasileña sobre el final lo estiró al tiempo extra. En esa instancia parecía que Brasil ganaba, pero Colombia lo igualó en la última acción. Segundo tiempo extra y victoria cafetalera por 104-98. Marcador histórico para ellos e impensado para Chile.

La derrota nacional era algo que podía ocurrir, sin embargo, el triunfo de Colombia no estaba en los cálculos de nadie. De esta manera, los dirigidos por Cristian Santander bajan a la cuarta ubicación de la zona, sin chances de acceder a la siguiente fase de las clasificatorias.