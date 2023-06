Ben Brereton juega al misterio sobre su inminente arribo al Villarreal: “España tiene una gran liga”

La selección chilena se prepara para las próxima eliminatorias. A pesar de la ausencia de Claudio Bravo, quien privilegió sus vacaciones, Eduardo Berizzo cuenta con buena parte de los nombres consagrados de la Roja para enfrentar los duelos amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia, todo pensando en el camino mundialista que arranca este año. Uno de los más requeridos durante estos días de preparación en Juan Pinto Durán es Ben Brereton.

El exdelantero del Blackburn valora estos nuevos desafíos del combinado nacional: “Estos partidos son muy buenos para volver a estar juntos y entendernos de nuevo como equipo. Ojalá podamos tener buenos resultados que nos encaminen, más adelante, a un buen inicio de las eliminatorias”. Además, Ben reconoce su felicidad por ser nominado y defender a la Roja: “Estoy emocionado de estar acá nuevamente por estos tres partidos y volver a la Selección”.

Juega al misterio

Ya es un hecho que el delantero de 24 años no continuará en el mencionado Blackburn del Championship de Inglaterra. En Europa lo indican como nuevo refuerzo del Villarreal de España. De hecho, se le ha visto en el Estadio La Cerámica, el recinto en que el Submarino Amarillo hace de local.

A pesar de esto, Ben evita referirse demasiado a ese tema, aunque da algunas pistas sobre un posible futuro en España: “Le dije adiós al Blackburn Rovers después de cuatro años, con lo especial que fue para mí. (...) España tiene una gran liga, así que espero enfocarme en los tres partidos con Chile y después ver qué pasará con eso”.

El recambio también saca la voz

Otros que también hablaron este miércoles fueron Alexander Aravena y Nayel Mehssatou. El delantero, de buen primer semestre con la Universidad Católica en el Campeonato Nacional, dijo estar viviendo un sueño y reflexionó sobre lo difícil que ha sido ganarse un lugar en las nóminas: “Me siento muy feliz de ser convocado; esto conlleva mucho trabajo. Estar con los más grandes es un sueño que estoy viviendo”.

El ex Ñublense fue una de las figuras en el triunfo 3-2 sobre Paraguay en el amistoso que ambos elencos disputaron en marzo en el estadio Monumental. Su ingreso en la segunda parte de ese duelo fue clave para dar vuelta el marcador. “Es un paso que di, de debutar, de hacer un buen papel en el amistoso que tuve, pero la Selección es de momentos y tengo que seguir rindiendo para estar acá”, recordó.

Alexander Aravena junto a Alexis Sánchez en el mencionado amistoso ante Paraguay en el que fue determinante, el 27 de marzo de este año. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Por su parte, Mehssatou ha sido un nombre constante en la búsqueda de nuevas variantes para el juego de la Roja: “Estoy contento de estar aquí, es un placer y un honor. Tengo la confianza del entrenador y de los jugadores, eso me hace muy feliz”.

Ante la ausencia de laterales, Eduardo Berizzo lo ha ubicado en esa posición. El futbolista del K. V. Kortrijk dice que se siente cómodo jugando tanto por la derecha como por la izquierda o, incluso, en el mediocampo: “En la sub 15 y sub 17 jugué en el medio campo, pero no es un problema jugar de lateral izquierdo o derecho, es lo mismo para mí, el entrenador decidirá en qué puesto voy a jugar, aunque yo prefiero en el medio”.