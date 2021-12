Benjamín Galdames decide representar a la selección de México y rechazar el llamado de la Roja

La decisión ya está tomada. El futbolista Benjamín Galdames tomó la decisión de representar a México tras rechazar el llamado de la convocatoria realizada por Martín Lasarte para la gira de amistosos uniéndose a la del DT argentino Gerardo Martino.

El delantero de Unión Española ya había enfrentado partidos con las selecciones inferiores de la selección azteca y aún podía disputar partidos por la Roja. De hecho apareció en la prenómina de 44 jugadores que habían sido llamados por el seleccionador uruguayo para los próximos partidos amistosos contra México y El Salvador programados para los próximos 8 y 12 de diciembre.

Esta decisión la terminó reflejando en su cuenta de Instagram, donde publicó una historia con una fotografía en el avión rumbo a México, decorando con corazones alusivos a los colores de la bandera del país y etiquetando a la cuenta de la selección de la Concacaf. “Allá vamos”, escribió.

Una de las curiosidades es que su debut en la selección absoluta mexicana podría darse justamente ante Chile en el duelo que está programado para el 8 de diciembre, a las 22.00, en el Q2 Stadium, de Austin, Texas.

La defensa de su hermano

Tras esta decisión, su hermano Thomas salió en defensa del ariete hispano después de que recibiera algunas críticas por tomar esta decisión. El defensor replicó la historia de Benjamín y escribió: “A romperla, Compa!!! Me encanta verte feliz. Como dice el dicho: El que no quiso cuando pudo no podrá cuando quiera”.

Cabe señalar que Benjamín nació en Ciudad de México en el año 2001 mientras su padre, Pablo, formara parte del plantel del Cruz Azul. Además, podría estar más cerca de disputar el Mundial de 2026, pues Canadá, Estados Unidos y México serán los anfitriones.