Regresa el Mago: Necaxa oficializó el fichaje de Jorge Valdivia en el fútbol mexicano

Jorge Valdivia encontró un nuevo destino como futbolista. Necaxa de México anunció oficialmente la contratación del volante chileno en el club donde coincidirá con pablo Guede, el mismo entrenador que tuvo en Colo Colo.

“Jorge Valdivia llega a los Rayos de cara al torneo Clausura 2022. ¡Bienvenido, @el_mago_oficial!”, escribió el club de Aguascalientes en sus redes sociales.

Hace unos días el propio Mago ya había adelantado la noticia en su despedida de Espn, donde trabajó como comentarista tras salir de Unión La Calera, su último destino en el fútbol profesional.

“Me voy. Voy a seguir jugando al fútbol, gracias a Dios ya tengo club. Es internacional. Es un país donde se come mucho taco y todo se come con ají. Me voy por un año”, adelantó en esa instancia.

Esta será la segunda experiencia en el fútbol azteca del volante de 38 años de edad. En enero del año pasado, tras su salida de Colo Colo fichó por Morelia, club que luego cambió su franquicia a Mazatlán.

Una primera parte que no fue del todo agradable para el futbolista, quien en total disputó 8 partidos por el partido local, entre ambas camisetas, en los que marcó solamente un gol en 11 meses en Norteamérica para luego regresar al Monumental.

Tras jugar tres meses en los albos, Valdivia firmó por Unión La Calera, camiseta con la que jugó su último encuentro, el 8 de mayo pasado, en la derrota 3-0 ante Universidad Católica.

Necaxa también anunció ayer la llegada de Ángelo Araos, tras adquirir la mitad de su pase al Corinthians brasileño.