BMW Championship: Niemann brilla en una jornada en la cual Mito Pereira no encontró su mejor versión

La penúltima parada de la temporada del PGA ya está aquí. El BMW Championship arrancó con una primera jornada bastante movida y tuvo a los dos chilenos dentro de los golfistas que buscan el trofeo en Delaware. En el debut, Mito clavó una ronda de tres sobre par y Niemann cerró con dos golpes por debajo de la exigencia del campo.

De esta forma la comitiva nacional queda en situaciones diferentes de cara al segundo día del torneo y al cierre de los playoffs en general. Mientras que el talagantino se posiciona en la parte alta del BMW y ya tiene prácticamente asegurada su presencia en el TOUR Championship, el oriundo de Pirque quedó muy abajo en la tabla, complicando su posible ingreso al grupo de los 30 mejores del año, lo que le permite disputar el torneo final de la temporada.

La buena posición en la que queda Niemann, se debe a una gran primera ronda. Arrancó por la tarde y en la primera bandera del día ya consiguió un birdie. Un acierto que se vio mermado por un bogey que llegó en hoyo siguiente.

De ahí en más pasó por un tramo donde no hubo muchas emociones, además de un birdie en la bandera cinco y un bogey en el hoyo 10. Pero en el 11 la magia del chileno de 23 años volvió a aparecer.

Fue una de las postales del primer día del BMW Championship. El ganador de dos torneos PGA separado a 17 metros del hoyo. La lógica hacía pensar que la situación estaba pintada para un tiro de aproximación y asegurar el par, pero Niemann hizo lo suyo. Pegó con precisión y la pelota entró de manera perfecta. Aplausos explosivos y una tarjeta que quedaban en uno bajo par.

De ahí volvió a estancarse en la igualdad con el par, sin poder generar cambios en su tarjeta. Algo que eso sí, cambió en el último suspiro del día. Volvió a castigar al campo en el 18 y aseguró una tarjeta de -2, que lo sitúa entre los mejores jugadores del evento, a cinco golpes del líder, el norteamericano Keegan Bradley.

Mito se complica en la tabla

Un jueves complicado para Mito, ya que tuvo un día en donde no pudo mostrar su mejor imagen y en donde la complejidad de un campo como el de Wilmington Country Club le pasó factura. De entrada perdió terreno con tres bogeys en los primeros diez hoyos y tuvo que remar desde atrás en el tramo final.

Birdies en el once y el catorce le dieron respiro, pero un nuevo castigo en el quince volvió a golpear. No pudo salir de ese modo en el último hoyo y volvió a sufrir un bogey. Fue una despedida complicada, porque no estaba en sus planes que el día terminará así. Sabía que necesitaba de unas buenas primeras rondas para tener la chance de lograr entrar al TOUR Championship.

Pero todavía queda margen. Mito tiene la suerte (y el privilegio) de estar disputando el único evento del PGA que no tiene corte clasificatorio tras los primeros 36 hoyos, por lo que aún tiene tres rondas para mejorar su versión y lograr instalarse en los puestos altos. Si logra meterse entre los 25 mejores del torneo, tendrá chances de poder disputar el certamen final de la temporada.