Boris Becker reacciona a la crítica de Kyrgios sobre Zverev: “No me gustan las ratas”

El reclamo de Nick Kyrgios en su cuenta de Instagram en el que apuntaba a Alexander Zverev no le cayó bien a Boris Becker, actual responsable deportivo de Alemania en la Copa Davis.

Ante las críticas del australiano al actual N°7 del ranking ATP por participar en una fiesta después de estar presente en el Adria Tour, que terminó con varios contagiados por el coronavirus, el extenista salió en defensa de Zverev.

"No me gustan las ratas. Cualquiera que regañe a un deportista no es amigo mío. Mírate al espejo y piensa que eres mejor que nosotros", escribió Becker en Twitter.

La respuesta del australiano no tardó: "Por el amor de Dios, Boris. No trato de competir ni de mandar a nadie debajo del autobús. Estamos ante una pandemia global y si alguien es tan idiota como Alex para hacer lo que hizo lo denunciaré. Es tan simple como eso".

“¿Ratas? ¿Por responsabilizar a alguien? Extraña manera de pensar, campeón. Es una pandemia global y si alguien es tan idiota como Alex para hacer lo que ha hecho, lo llamaré por ello. Sencillo”.