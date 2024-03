Borja Iglesias se olvida definitivamente de Manuel Pellegrini y le da un portazo al Betis

La actual temporada de Borja Iglesias en el Betis de Manuel Pellegrini estuvo llena de altibajos y postergaciones. El delantero gallego, otrora titular fijo del club andaluz, apenas jugó 20 partidos en todas las competiciones y marcó solo una conquista.

En ese escenario, el club sevillano y el propio jugador decidieron aceptar el llamado del técnico hispano Xabi Alonso, quien pidió en enero al atacante como refuerzo del Bayer Leverkusen. Un préstamo de seis meses por valor de más de un millón de dólares y una opción de compra de casi 9 millones.

Después de menos de dos meses en la Bundesliga, el jugador dice estar “feliz” de haber aceptado el ofrecimiento de los germanos. Tanto, que no se pone en la posibilidad de regresar al Benito Villamarín.

“Ojalá pueda seguir aquí, me encantaría. Estoy muy feliz con mi vida en Alemania y en el Bayer Leverkusen. Espero que empiecen a entrar los goles y todos nos pongamos de acuerdo”, dijo el Panda en una entrevista publicada por Marca.

En ascenso

Lo cierto es que los medios alemanes aseguran que el ariete gallego ha causado una grata impresión. Tanto, que el líder del torneo teutón ya habría decidido hacerse con el contrato definitivo del gallego.

Sin embargo, Borja Iglesias ya ha jugado siete encuentros con el Leverkusen, pero todavía no ha podido estrenarse en las redes con la camiseta del gigante químico.

“He tenido unas cuantas ocasiones, otros días he dado la asistencia y tampoco ha entrado. El fútbol es así. No es la primera vez que me pasa y seguro que tampoco va a ser la última. Lo importante es que el equipo sigue ganando”, aseguró el jugador.

A pesar de macharse del Betis, el exatacante del Espanyol de Barcelona aún sigue a competición española y la suerte del equipo verdiblanco en la peor temporada del Ingeniero al mando.

“El equipo ha tenido momentos, como en la primera vuelta. Lo sigo muy de cerca. Les deseo lo mejor a todos: amigos, compañeros, trabajadores... Quiero que les vaya bien y ojalá terminen la temporada como merecen”, afirmó el Panda.