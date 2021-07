Bravo frente al retiro: las reflexiones más importantes del capitán de la Roja

Claudio Bravo se abrió con El Deportivo. El capitán de la Selección atendió a este medio mientras cumplía la cuarentena, luego de retornar al país tras disputar la Copa América en Brasil. A continuación, las mejores reflexiones del arquero del Real Betis.

El retiro

“El adiós lo tengo en mi cabeza durante mucho tiempo. Pero yo seré el primero que me daré cuenta de cuándo tengo que dejar mi actividad, cuándo no voy a estar en la Selección, o cuando llegue el día en que toque la puerta en algún club y diga que hasta aquí llegó mi camino. Y me pasa hoy en día, en la importancia de sentirme bien, sentirme útil, que sigo siendo un jugador que aporta. Cuando no sienta esas cosas, seré el primero que dé un paso al costado. Eso lo tengo más que claro. Puede ser en un año, dos, tres o no sé cuándo. Eso lo van a determinar mi cuerpo, mi cabeza y mi entorno”.

Qatar, el escenario para retirarse

“Depende. Es un poco como esta Copa América. Mauricio (Isla) me puso en aprietos en un live y le dije que si ganábamos la Copa iba a sentir esa sensación de plenitud que tuve un tiempo atrás ganando las dos Copa América y era un buen momento para decir ‘mira, ya está. Lo dejamos aquí’. Pero creo que a todos nos quedó la sensación de que tenemos que seguir ayudando, volver a meter a Chile en un Mundial. Si es la ocasión o no, lo determinará el tiempo”

El capitán de la Selección estuvo hasta el miércoles en un hotel con la Roja, por protocolo sanitario.

Su personalidad lo hace sentirse “tatita”

“Sí, siempre me he sentido viejo dentro de mi actividad. No por la edad que tengo. Es quizás porque empecé muy joven en el fútbol y también por mi manera de ser. Tengo más cosas de viejo que de jugador joven. Pero a mí me gusta, me agrada eso..”

Retirarse en la liga chilena

“No lo sé. Depende del tiempo, de los deseos. Hoy estoy muy bien y ya veremos qué es lo que depara el futuro: si es acá en Chile, si es fuera. Ya veremos dónde toca estar. Yo solo quiero estar bien, estar contento, ser un aporte”

Su futuro como DT

“Sigo pensando mucho, evaluando cosas. No me cierro a nada. Pero sí es algo que me gusta, que me llena. Ya me tomaré el tiempo para decantarme si es por ello o por otra cosa. Ahora, estos últimos años, me quiero dedicar a disfrutar de mi profesión, de dónde me toca estar a nivel de selección y club. Quiero, estos años, pasarlo bien..”

Su momento más emotivo en la Roja

“La única vez que lloré en la Selección fue cuando ganamos la Copa Centenario. Yo venía de una situación familiar, venía de una lesión. Llegué al torneo sin entrenar. Mis primeros tres partidos fueron un desastre, pero un desastre. Físicamente estaba, pero mi cabeza estaba en otro lado porque habíamos tenido algo con la más pequeñita en casa. Y, quieras o no, primero están en nuestra cabeza las funciones de padre. Estaba en una situación difícil que no había vivido en mi actividad. Mira cómo terminó la película. Al momento que ganamos la final, no sé si estaba en un córner celebrando y me emociono porque me acordé de todas estas cosas. No fue un torneo fácil. En mis tres primeros partidos me hicieron bolsa por todos lados, salieron encuestas donde ya me ponían en duda, ponían el tema de mi edad porque ya tenía unos años respetables. Pero mira lo que son las cosas: te pones por delante de una adversidad y terminas cambiando todo”.