Buonanotte tras volver a ser figura en la UC: “Yo siempre puse por delante la institución”

Universidad Católica se convirtió en el líder exclusivo del Torneo Nacional. El conjunto de la franja goleó por 1-4 a Palestino y, con 39 unidades, superó en la tabla de ubicaciones a Unión Española y a Unión La Calera, conjuntos con los que compartía en la cima hasta el duelo frente a los árabes. Una de las figuras cruzadas frente al equipo que adiestra Ivo Basay fue Diego Buonanotte, quien volvió a ser titular tras la partida de César Pinares a Gremio. El argentino se mostró satisfecho por el rendimiento de su equipo.

“Estoy contento porque ganamos, porque seguimos arriba y esa es la idea. Después, todos los premios que vengan, bienvenido sea, pero lo importante es jugar para el equipo, ganar y todo lo que siempre decimos, pero es real”, manifestó el Enano a CDF.

Sobre su retorno al once inicial, el transandino declaró: “Uno tiene que estar preparado. La verdad que todo este tiempo que me tocó estar afuera, es parte de nuestro trabajo y de este deporte. Yo siempre puse por delante la institución y es real. Siempre estuve acompañando a mis compañeros y preparándome para cuando me toque. A veces toca. Pude entrar el otro día y hacer un gol. Eso te ayuda a la confianza. Ahora que me tocó desde el arranque, tratar de aprovechar la oportunidad”

Y, finalmente, aprovechó de alabar a Pinares. “César para nosotros era un jugador súper importante. Todos conocemos lo que es como jugador y en nuestro esquema era súper clave. Obviamente son decisiones, tanto de él como del club. Nosotros nos tenemos que adaptar. Tenemos un club para suplantarlo. Obviamente le deseamos lo mejor y que pueda hacer lo que hizo en Católica en Gremio”, cerró.