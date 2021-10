Cafú: “Chile tiene que volver a ser el equipo que todos conocemos”

Sonríe Cafú por aquí y por allá. Es una leyenda que Qatar eligió para jugar como uno de los embajadores de su Mundial 2022. No se trata de una alegría forzada. A este brasileño, que dejó su legado como marcador lateral derecho, el fútbol le ha regalado felicidad y más felicidad. Es el único jugador que disputó tres finales consecutivas de Copa del Mundo. Ganó dos: la primera en Estados Unidos 1994 y la otra en Corea-Japón 2002. Después, no hubo otra selección sudamericana capaz de coronar a nivel universal. Cafú sabe de qué se trata. Queda claro en el mano a mano con La Tercera. La conversación se realiza en la previa al duelo de la Roja frente a Perú, en la que el equipo de Lasarte cayó por 2-0.

¿Volverá la Copa del Mundo a manos sudamericanas? ¿Por qué cree que Europa le ha sacado tanta diferencia a Sudamérica a nivel de Selecciones?

Las selecciones sudamericanas quedaron un poco atrás de las europeas. La última vez que una selección sudamericana pudo consagrarse campeón efectivamente fue en 2002, aquel Brasil que tuve la suerte de integrar, pero eso tiene que ser revertido. Y tengo la certeza absoluta de que eso sucederá en Qatar 2022, porque las selecciones sudamericanas llegan en condiciones de hacerlo. Sabemos que no es fácil quebrar esa hegemonía europea, pero las selecciones sudamericanas se están preparando muy bien para hacerlo.

¿Cómo observa la proyección de las selecciones sudamericanas hacia el Mundial 2022?

Las Eliminatorias en Conmebol son dificilísimas, ya que hay seis o siete selecciones totalmente capaces de ir a la Copa del Mundo. Solo hay cuatro lugares de clasificación automática y peleando por ellos suelen estar siempre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador y Chile. Después, los clasificados sudamericanos siempre van a los Mundiales con confianza por todos los obstáculos que eludieron para llegar hasta ahí. Hoy Brasil y Argentina lucen un poco más fuertes, pero tendrán que asegurar su lugar. Creo que habrá muchos más momentos emocionantes en estas Eliminatorias.

Hace un tiempo, Chile discutía de igual a igual con las principales selecciones del continente. Ahora le cuesta mucho. ¿Dónde la ubica en el mapa del fútbol sudamericano y mundial?

La selección chilena siempre fue una selección que le dio mucho trabajo a Brasil, especialmente en las Copas del Mundo. Es una selección que respetamos mucho, que tiene excelentes jugadores.

¿Ve a Chile en Qatar?

No tengo dudas de que Chile aún tiene posibilidades de clasificar a Qatar. Es una selección de la que uno siempre espera buen fútbol. Tiene la capacidad de generarlo porque, repito, tiene excelentes jugadores.

¿Por qué a Chile le está costando tanto esta Eliminatoria?

Si uno mira hoy la tabla de clasificación de las Eliminatorias, y ve que Chile está octavo, puede ser que el hincha esté preocupado. Pero las Eliminatorias son torneos distintos a todos y hay que entender que no solo se clasifican los primeros dos, sino que hay cuatro cupos directos, más un puesto de repechaje, y no son tantos los puntos que lo separan de ese ansiado lugar. Hay que jugar cada partido y sumar puntos en cada ventana porque hay tanta paridad que suele definirse todo en las últimas fechas. Chile tiene plenas posibilidades de clasificarse, aún queda mucho por jugar. Yo tengo la sensación de que Chile estará en el Mundial.

¿Qué tiene que hacer Chile para clasificarse?

Lo que tiene que hacer es ganar partidos, no voy a ser muy original en la respuesta. Pero principalmente debe ganar los partidos en casa. No puede perder puntos de local porque si no sí se va a poner difícil la clasificación. Y para eso tiene que volver a ser el Chile que todos conocemos, con el juego que puede desplegar por la jerarquía de sus jugadores, que le permitió construir un ciclo brillante en los últimos 10 años.

¿Quién es hoy el mejor jugador chileno que vio y el mejor de hoy?

Naturalmente hoy los principales jugadores de la selección de Chile son Alexis Sánchez y Arturo Vidal, por lo que hacen día a día en sus clubes, por la historia que tienen en la selección, y porque todavía tienen fútbol para darle a la selección chilena y para liderarlo hacia nuevos logros.

Usted jugó en la misma época de figuras como Iván Zamorano y Marcelo Salas. ¿Qué recuerdos tiene de ellos?

Los mejores recuerdos. Salas y Zamorano son dos grandísimos artilleros, dos grandes amigos, dos grandes compañeros y dos grandes jugadores que hicieron historia con la camiseta de Chile. Dos goleadores natos. Recuerdo los duelos que teníamos en la cancha, los partidos en aquella época, y siento mucha nostalgia. Con Brasil y Chile en aquellos tiempos siempre teníamos grandes enfrentamientos y brindamos un gran espectáculo para los hinchas. Ellos eran jugadores que desequilibraban un partido.

¿Le sorprende que Messi se mantenga en un nivel tan alto? ¿Cree que lo sostendrá en el Mundial de Qatar, ya con 35 años?

Messi siempre será protagonista cuando juegue. Se vio en la Copa América y después también. Siempre tiene la presión de rendir al máximo con Argentina. Está acostumbrado a asumir un papel de líder. Y en la Copa del Mundo no será diferente. Ha tenido una carrera increíble. Viene desempeñándose en un nivel tan alto año tras año. Es clave para Scaloni. Seguro hará todo lo que esté a su alcance para intentar levantar la copa en Qatar.

¿Qué Mundial imagina después de este marco de pandemia que desde hace más de un año y medio viene azotando al planeta?

En principio, tener nuevamente a los hinchas en los partidos de la Copa del Mundo, y en el fútbol en general como estamos viendo, será sensacional. Los hinchas son parte de la Copa del mundo. Sin ellos un Mundial no sería lo mismo. Sabemos que esta pandemia que golpeó al mundo entero está siendo monitoreada día a día y lentamente controlada. Bajaron los índices de víctimas, y de a poco podemos reestablecer nuestras vidas. Por eso Qatar será una gran oportunidad de celebración para todos los que amamos el fútbol. Viene haciendo un trabajo increíble.

¿Piensa que los jugadores podrán verse afectados porque el Mundial es a mitad de temporada por primera vez?

El jugador moderno está acostumbrado a adaptarse. Suelen viajar de un país a otro, con diferentes climas, culturas, zonas horarias. No creo que disputar el torneo en noviembre y diciembre tenga impacto en alguno de ellos. El clima en Qatar en esa época del año debería ser perfecto para el fútbol. Para muchos futbolistas será incluso un buen descanso del frío invierno en Europa. Además, podría hasta ser una ventaja para ellos porque llegarán en óptimas condiciones y no al final de una larga temporada. Brindarán un gran espectáculo.

Usted pudo recorrer los estadios de Qatar. ¿Qué encontrarán los hinchas?

Creo que los aficionados y los jugadores estarán encantados con los estadios. Son de última generación, sostenibles y cada uno tiene su propio tema basado en la cultura árabe. He estado en Qatar para verlos y puedo decir que son realmente impresionantes. Creo que no se parecen a nada que los jugadores o los fanáticos hayan experimentado antes. Se abrirán dos estadios más durante la Copa Árabe de la FIFA en noviembre, lo que será una gran prueba para Qatar antes de la Copa del Mundo.

¿La fiesta del Mundial 2022 será tan grande como la de los anteriores?

Creo que el perfil compacto de Qatar 2022 garantizará una experiencia única para los fanáticos, ya que podrán ver en vivo hasta dos juegos al día. Esto creará una atmósfera de carnaval increíble durante todo el torneo. No tengo ninguna duda de que vamos a ver uno de los mejores Mundiales de la historia.