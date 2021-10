Berizzo prevé un duelo complejo en San Carlos: “Chile es un rival dinámico. Nos espera un juego intenso”

Chile y Paraguay tienen la última oportunidad de no despegarse de la lucha por un cupo en el Mundial de Qatar. El partido de mañana, en San Carlos de Apoquindo, es fundamental para ambos elencos. Y si Martín Lasarte está presionado por los resultados, Eduardo Berizzo no dista demasiado de la situación de Machete. El técnico argentino, ex asistente técnico de Marcelo Bielsa en La Roja, atendió a los medios este sábado, antes del viaje a Santiago.

“Tenemos una idea de partido que vamos a implementar mañana. Chile es un rival dinámico, con un mediocampo que administra el juego, con bandas profundas. Nos espera un juego intenso, tenemos que defendernos ajustadamente, aprovechar los espacios en defensa que tengamos. Espero un partido donde los detalles juegan un papel fundamental. Salimos de un juego fortalecidos, demostramos nuestra fuerza, peligrosidad en ataque con situaciones creadas, y esperamos seguir con esa línea”, dijo el Toto, en conferencia.

Berizzo tiene claro cuáles con las cosas positivas que su escuadra puede explotar. “Somos un equipo muy dinámico, muy peligroso cuando desata su ataque porque somos verticales, rápidos. Si bien los partidos son diferentes, los ambientes son diferentes, tenemos que sentir seguridad, estamos confiados no por el resultado en sí, sino nos dejó la confianza de medir fuerzas contra un gran rival y creernos capaces”, dijo el DT.

La Roja y la Albirroja se enfrentaron en la última Copa América de Brasil, con triunfo guaraní de 2-0. ¿Se podría repetir ese partido en San Carlos de Apoquindo? “Son momentos diferentes, pero Chile es un rival que puede utilizar el mismo dibujo táctico que utilizó aquella vez. Para nosotros, la adaptación de un esquema a otro debe ser muy ajustada, muy precisa, debemos estar cerca, interrumpir el circuito de juego, sobre todo en la mitad del campo”, manifestó el DT campeón con O’Higgins.

Baja de última hora

Antes de embarcarse hacia Santiago, la selección paraguaya comunicó de la baja del defensor Marcos Cáceres, producto de una lumbalgia aguda ocurrida en el entrenamiento de hoy, lo que le imposibilitó estar disponible para el partido de mañana.