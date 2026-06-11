Tras sobreestimación de producción de Coldeco: presentan reforma constitucional para permitir que la Contraloría fiscalice a la estatal

El senador Esteban Velásquez (FRVS) presentó una reforma constitucional que busca facultar a la Contraloría General de la República para que fiscalice a empresas del Estado, considerando principalmente a aquellas sobre las que no tiene dicha facultad, como la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

El proyecto, que ya fue dado cuenta en sala y pasó al análisis de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, se fundamenta en la relevancia fiscal y económica de empresas estatales como la cuprífera, la que recientemente se vio envuelta en una polémica luego de que una auditoría interna revelara en mayo pasado una sobrevaloración de casi 27.000 toneladas en su producción informada para 2025, lo que permitió a Codelco alcanzar sus metas anuales.

Así, el senador Velásquez aseguró que en la estatal se “inflaron” tales cifras para seguir pagando bonos a ejecutivos y trabajadores, por lo que el proyecto de reforma exige avanzar hacia mecanismos de control que permitan complementar la tradicional revisión jurídica y financiera con capacidades técnicas de auditoría productiva y trazabilidad operacional.

Al respecto, el parlamentario por la Región de Antofagasta señaló que “en ocasiones Codelco se transforma en moda y todo el mundo, después de una situación compleja, opina, critica, cuestiona y entrega un montón de soluciones, pareciera que para el momento, porque luego nos olvidamos de Codelco hasta un nuevo escándalo”.

En este sentido, agregó que “nos parece prudente, entonces, presentar un proyecto de reforma constitucional que otorgue responsabilidades a la Contraloría General de la República, para que fiscalice en diversos ámbitos, situaciones de naturaleza distinta, que son irregulares y que algunas podrían tener carácter de delito, conflicto de interés, procesos de licitaciones, inconsistencias en la cifras y datos que ha entregado Codelco” .

Agregó que esto es de vital importancia, debido a que “Codelco es la principal empresa del Estado y todo impacto redunda en las finanzas nacional y el desarrollo país”, por lo que “no es suficiente, a nuestro juicio, con la auditoría interna, y de ahí la necesidad de este proyecto de reforma constitucional que pretende entregarle facultades a la Contraloría General de la República que hoy día no tiene”.

Tras esto, el senador Velásquez sostuvo que “si es necesario, crear una unidad especial, pero al interior de la Contraloría, nos parece bien, necesario y hasta urgente, como una forma de resguardar, de cuidar, de proteger a los trabajadores, a los ejecutivos, a la propia empresa”.