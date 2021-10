Lasarte se abre a salir de la Roja: “Ya he dejado contratos de lado, porque entendía que podía hacerle mal a alguien”

Martín Lasarte, técnico de la selección chilena, habló con los medios en la previa del partido ante Paraguay, mañana, por le fecha 12 de las Eliminatorias para Qatar 2022. El uruguayo señaló que aún cree que la clasificación es posible, pese a que la Roja necesita un milagro para aspirar recién al repechaje. Sin embargo, pese a que dijo que no ha pensando en renunciar, abrió la puerta a una salida en caso de una derrota en San Carlos de Apoquindo.

“En el fútbol, los momentos de no conseguir los objetivos se viven con la presión externa y también interna. Uno siente que no está recorriendo el camino que deseaba o que quería. Me han tocado muchas buenas y muchas malas. Así es el fútbol y la vida. Ahora estamos poniendo lo mejor de cada uno para que el entrenamiento salga bien y el equipo esté óptimo”, sostuvo.

“Referente a qué hacer (si se pierde ante Paraguay), cuando uno inicia un proceso de tres partidos en una semana, piensa solo en eso. Después, si habrá que hacer una valoración, se hará. No es la primera vez. Yo ya he trabajado aquí, ya he dejado contratos de lado, porque entendía que le podía hacer mal a alguien. Esa es mi manera de trabajar, mi manera de ser. Simplemente, creo que podemos dar vuelta la situación y entrar en la disputa”, señaló.

En esa misma línea, hizo un llamado a creer en las opciones de la Roja, porque, según él, ha demostrado cosas positivas en su proceso. “Los últimos dos partidos no han sido buenos. Los últimos tres fueron de visita. A ningún equipo le ha pasado eso, pero hemos hecho bueno partidos contra Brasil y Bolivia. Hemos jugado muy bien. Contra Ecuador hicimos un buen partido. Tenemos mimbre y armas suficientes para soñar con esa posibilidad. De repente soy utópico, pero creo que es posible. Lo primero que hay que hacer es creer. No pongamos el fútbol en un plano tan racional. Después de una gran derrota puede venir un gran triunfo. Yo creo y mis jugadores creen. Creemos que podemos obtener ese empujón que nos hace falta”, advirtió.

Aunque fue autocrítico de su gestión, defendió el trabajo que ha hecho en los ocho meses que lleva en el cargo: “Creo que he hecho algunas cosas. No estoy satisfecho. Hicimos un buen partido con Bolivia y Brasil, también con Ecuador de visita. Si hay un partido que merecimos perder es el del otro día. Soy el más autocrítico de todos. El fútbol muchas veces tiene estos caminos, donde las cosas no salen. Hay que buscarle el clic, la solución. Estoy convencido de que podemos sacar ese clic y cambiar la dinámica del equipo”.

Sobre la Albirroja, el uruguayo destacó la complejidad del equipo de Eduardo Berizzo. “Paraguay es, habitualmente, una selección que, sobre todo, de visita, se vuelve dura y difícil de sortear. Estuvimos viendo imágenes, manejando situaciones de cara a solventar eso. Vamos, en la tarde, a trabajar sobre ellas para encontrar el camino del triunfo”, reveló.

También defendió a Alexis Sánchez. “Cuando un jugador no puede dar el máximo, tiene que dar cinco. Alexis no estaba para el siete, porque no estaba en su mejor momento. Sin embargo, lo vi con ganas, con deseos, nunca desapareció. Lo intentó y eso es muy bueno. Respecto a la posición, vamos a buscar otras posiciones distintas para él, porque el partido así lo demanda. Por lo menos, desde el inicio va a tener otra posición a la del otro día”, confesó.

Machete reveló que hizo charlas para levantar el ánimo del equipo: “Ayer tuvimos un par de charlas a modo grupal, general; después, en pequeños grupos, viendo cómo se sentían, cómo estaban. La respuesta de los más experimentados ayuda a serenar, a darle nuevos bríos a gente menos experimentada. El fútbol tiene momentos complicados y hay que saberlos sobrellevar”.

Por último, se refirió a su estado anímico, ya que se le ha visto más apagado que en otras ocasiones. “No es que esté más o menos cansino, siempre he sido así. Ya me ha pasado acá y también cuando era jugador, pero las primeras 24 horas. Tampoco soy de tirar la casa por la ventana cuando gano”, cerró.