Cañete admite ser uno de los invitados a la casa de Dudamel en cuarentena: “No lo veo tan mal; fuimos por comodidad y a trabajar”

“Sí, participé”. Marcelo Cañete, volante de Universidad de Chile, es uno de los ocho miembros del plantel de Universidad de Chile que asistieron a la reunión que organizó Rafael Dudamel en su hogar en plena cuarentena. Una vez que el venezolano ofreció las disculpas, la Seremi se trasladó hasta su residencia para notificarlo de la apertura de un sumario sanitario por no respetar las normas establecidas durante la situación. “Muchas veces queremos compartir y complementar información sobre el juego y desde esa idea, sí es cierto que entraron y salieron algunos jugadores de mi residencia. En donde yo les esperaba con mi cuerpo técnico, tres o cuatro de ellos, para poder compartir alguna información”, se excusó en su momento el DT.

El DT llanero entregó la lista de los participantes a la cita. Cañete, el 10 de la U, aparecía junto a otros futbolistas y miembros del plantel estudiantil que deberán enfrentar a la justicia. Hoy, a eso de las las 15.30, la Seremi de Salud tiene presupuestado presentarse en el Centro Deportivo Azul para notificarlos personalmente de los expedientes que se abrirán en su contra. Nadie está sobre la ley, advierten. Tal como se lo hizo saber la dirigencia estudiantil, que lo citó a una reunión privada.

Marcelo Cañete, el volante de la U, habla con El Deportivo para abordar una serie de temas, entre ellos la reunión que tiene al DT en su momento más crítico en la U. El transandino, uno de los flamantes refuerzos de la temporada entrante, ya sufrió Covid en la previa al duelo de vuelta frente a San Lorenzo. “Perdí mucho peso, mucha fuerza”, reconoce.

¿Se han relajado con las medidas para enfrentar al Covid?

No, no. Siempre mantuvimos. No es fácil. Uno trata de prevenir en todo momento. El tema es que no sabes en qué momento te puede agarrar. Nosotros nos cuidamos, llegamos al club media hora antes, nos cambiamos, nos vamos a entrenar y nos vamos sin ducharnos a nuestras casas. Y lo seguimos haciendo. El tema es que uno no es ajeno. Como somos un plantel, entrenamos todos juntos y en algún momento compartes roce, o algo.. Lamentablemente nos tocó y nos perjudicó.

¿Usted participó en la reunión de Dudamel en su hogar?

Sí, participé. Fue asunto de trabajo, fue breve.

¿Tomaron los resguardos necesarios?

Sí, con todos los resguardos, con todo. Pero como es la U, sale todo. Se filtran muchas cosas que no son verdades. Ahora eso duele. Hay que saber convivir con eso.

Pero hasta Dudamel ofrece disculpas. Hay una falta, Marcelo...

Sí, pero bueno. Igual, no lo veo tan mal porque nos podríamos haber juntado en el CDA y es lo mismo. Por comodidad fuimos a la propiedad del entrenador. Pero fue por un asunto de trabajo. Te das cuenta de lo que pasa en los clubes grandes y hay que tener más cautela.

La U pasa al Tribunal de Disciplina

Este martes, durante la tarde, el tribunal de disciplina analizará la denuncia interpuesta por la ANFP frente a Universidad de Chile por romper los protocolos Covid. La multa, por no ser un equipo reincidente, va desde las 50 a las 100 UF, establece el reglamento.

César Kalazich, miembro de la comisión médica, ya dejaba entrever la molestia que provocó la cita del técnico venezolano. “Lamentamos la situación que ocurrió con el técnico de Universidad de Chile. Evidentemente no va en línea con lo planteado y creemos que después de la reunión de anoche se debe tomar más conciencia en relación a que los protocolos sanitarios deben ser respetados porque se ponen en riesgo la salud de todos”, comentó.