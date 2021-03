Capitanes: días decisivos para asignar la jineta en Colo Colo, la U y la Roja

Colo Colo, Universidad de Chile y la Selección viven una etapa de renovación. Un fin de ciclo para muchos. En algunos casos, este cierre fue bastante traumático para la mayoría de las figuras que no continuaron, marcando el inicio de nuevos aires en las instituciones más populares del país.

En el Cacique, la determinación fue radical, debido a que partió la mayoría de los referentes de ese plantel. El capitán Esteban Paredes, el segundo capitán Julio Barroso y otros elementos con ascendiente en el grupo, como Matías Fernández, Carlos Carmona y Jorge Valdivia, terminaron sus contratos y la dirigencia determinó no renovarlos, lo que generó un vacío en la jineta.

Finalmente el elegido para portar el brazalete fue Gabriel Suazo, de 23 años, quien si bien ha sido titular durante mucho tiempo, todavía no convence a todos los hinchas del Cacique, principalmente por la irregularidad en sus actuaciones.

Para Fernando Astengo, ex jugador y DT de Colo Colo, la designación del volante-lateral en esa función tiene relación con un simbolismo. “Pienso que es porque están tratando de que sea un jugador representativo del club y, como viene de las divisiones menores, le tocó a él, pero a lo mejor en un momento dado va a ser otro jugador, de más edad y de más experiencia el que tenga que ir a hablar con los dirigentes o conversar por los premios”, señala el León, quien fue capitán de la Selección y de Gremio de Porto Alegre. Y en ese contexto, el que gana bonos es el experimentado Matías Zaldivia, quien se recupera de una rotura del tendón de Aquiles.

Gabriel Suazo fue el capitán albo frente a la UC en la Supercopa. Foto: AGENCIAUNO.

En su rol de entrenador, Astengo comenta que autorizaba que el grupo eligiera al capitán. “Es una situación que se va dando de forma natural y el técnico se da cuenta también de quién tiene esa posibilidad de comandar y de tener una lectura futbolística dentro de la cancha. Porque finalmente, pasa a hacer un ayudante del técnico. Además, se requiere un grado de personalidad importante y que sea un tipo conciliador, cuyo liderazgo sea natural y no forzado. Todos esos factores los va olfateando el plantel”.

La situación de la U tiene bastantes similitudes a las de Colo Colo. Con la partida de Johnny Herrera a fines de 2019, la jineta recayó en Matías Rodríguez y Walter Montillo. Sin embargo, ambos se fueron de manera traumática del conjunto estudiantil, por lo que la capitanía quedó en el aire. Del plantel que ganó la Sudamericana en 2011 solo permanece Osvaldo González, quien tampoco estuvo en los dos partidos oficiales de la Copa Libertadores ante San Lorenzo, donde ese rol fue ejercido por el arquero Fernando de Paul. Tampoco estuvo Gonzalo Espinoza, otro de los líderes del vestuario.

Luis Musrri, histórico capitán de los azules, tiene su posición sobre esta elección. “Me gustan los capitanes surgidos de las divisiones menores o los que llevan muchas temporadas en el club, porque conocen bien la realidad y saben lo que significa”, sostiene.

En su paso como DT, el otrora volante designaba él al portador de la cinta. “Es una cuestión de costumbre, pero tampoco es tan difícil elegir a un capitán. Igualmente, siempre se trataba de buscar un consenso”, recuerda.

El dilema de Lasarte

Llevado este tema a la Selección, Musrri lo ve de otra manera. “Ahí puede ser cualquiera capitán: Bravo, Isla, Medel, Vidal, Alexis...”, plantea, sobre el dilema que Martín Lasarte deberá comenzar a resolver de cara al amistoso de este viernes con Bolivia.

Durante la era de Reinaldo Rueda, el capitán fue Gary Medel y, cuando este no estuvo, Arturo Vidal ocupó dicha función. Para Astengo, esta decisión fue equivocada. “Yo creo y siempre he creído que Bravo es el capitán y no me imagino a otro. Lamentablemente, pienso que Rueda cometió uno de los errores más grandes de su carrera, y del que debe estar arrepentido, al optar entre Bravo y Vidal. No quería generar un problema, pero igual lo terminó generando al cargarse para un lado”, afirma.

Gary Medel fue el capitán de la Selección en la era de Reinaldo Rueda. Foto: AGENCIAUNO.

En este contexto, el ex zaguero cree que Lasarte tendrá las herramientas para corregir esto. “Lasarte, comunicacionalmente, se maneja muy bien. Seguramente él los va a juntar y les va a decir ‘muchachos, esto ya pasó hace mucho, ahora hay que apoyar a los más jóvenes y para eso hay que estar unidos”, manifiesta, junto con concluir que “el capitán tiene que ser una persona que ponga orden y tenga un estilo de vida que nadie pueda cuestionárselo”.