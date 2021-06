Carlo Ancelotti no asegura la continuidad de Sergio Ramos en su presentación con Real Madrid

Carlo Ancelotti toma su segundo mando en el Real Madrid con decisiones importantes. El técnico italiano fue presentado oficialmente en el subcampeón de LaLiga, el club al cual regresa después de seis años, y en cuyo primer período ganó cuatro títulos. En su primera rueda de prensa, Carletto no pudo rehuir a la candente renovación de Sergio Ramos.

“Lo que sé es que el Real Madrid, sea lo que sea, va a competir en todas las competiciones. Y lo vamos a hacer con la mejor plantilla posible. Sobre Sergio he llegado ahora y tengo que hablar con el club, lo haremos en los próximos días. Ni me imaginé un Madrid sin Ancelotti y pasó. Este regreso ha sido muy rápido, empezamos el sábado. No he tenido tiempo de hablar de la plantilla. Me gusta mucha regresar y trabajar con algunos jugadores con los que lo hice. No hemos tenido tiempo”, dijo el ex entrenador de Everton.

Y ante la insistencia de los medios, el ex DT del Everton inglés agregó que “Sergio Ramos es un jugador muy importante, fundamental para todos los éxitos. Vamos a hablar con el jugador, pero no conozco los detalles”.

El zaguero sevillano, de 35 años de edad, cumplió su décima sexta temporada con los merengues, club con cual termina contrato el 30 de junio. El jugador quiere renovar por dos temporadas, pero el club lo quiere hacer año a año. En medio de la discusión, aparece el interés del City de Josep Guardiola, club dispuesto a satisfacer el requerimiento del capitán, según dio a conocer Espn.

El “amigo” Zidane

Una de las razones que llevaron a la dirigencia a inclinarse por el carismático entrenador fue su conocimiento del club. El DT fue campeón en cuatro de las cinco ligas más importantes de Europa y sólo le resta hacerlo en España, pese a que levantó la décima Champions con el Madrid, en 2014.

“Tengo más tranquilidad que en la primera vez, menos incertidumbre. Pero me siento feliz como en la primera vez”, aseguró Ancelotti, con la espontaneidad que lo retrata.

Con el mismo carácter afable, el ex director técnico de Milan y Bayern Munich, destacó el legado de Zizou, el entrenador al cual reemplaza en el banquillo de la Casa Blanca.

“¡Qué tengo que decir de Zidane! Ha ganado tres Champions en un rato, ha peleado hasta el final. Todo el mundo tiene que dar las gracias a Zizou. Luego el fútbol es así, unos vienen, otros se van... Pero lo que hizo fue increíble. No he hablado con él, pero voy a hablar con él. Zizou es un amigo”, aclaró el ex mediocampista de la Azzurra.