Carlos Heller alucina con la U de Álvarez y deja la puerta abierta para su regreso: “Me encantaría volver”

Universidad de Chile se encuentra en un estado de gracia. Los azules marchan en la primera ubicación del Campeonato Nacional, a siete unidades de Colo Colo, que aún tiene dos partidos menos. La U busca romper el maleficio y gritar campeón después de siete años.

Es el mejor momento en más de un lustro y la fanaticada del cuadro laico sonríe. Uno que también festeja, aunque desde la lejanía, es Carlos Heller. En conversación con Sabes Deportes, el expresidente de Azul Azul se refirió a lo realizado por Gustavo Álvarez.

“Es un muy buen técnico. Yo a alguien le dije, a lo mejor este es el nuevo Jorge Sampaoli para la Universidad de Chile. Le dio un cambio al equipo que necesitaba, es un técnico que lee muy bien los partidos, que habla muy bien de fútbol”, señaló en medio del WRC Rally Chile Biobío, donde compiten sus hijos Alberto y Pedro.

“A Gustavo se le nota una tranquilidad y eso es importante. Se la traspasa a los jugadores y yo creo que es un técnico que tiene mucho futuro”, añadió.

¿Su vuelta al fútbol?

Heller también especificó en los puntos altos del equipo. “Me gustan muchos, me gustan muchos. Me gustó que haya llegado Matías Zaldivia. Un buen central, que les da un ordenamiento, le da mística, orden”, señaló sobre el zaguero.

“Charles Aránguiz para qué te digo lo que es. Lo conozco hace muchos años. Le tengo un gran cariño a él y al Carepato Marcelo Díaz. Mucho mucho cariño”, indicó en torno a los volantes.

“También están los chicos, Lucas Assadi, Darío Osorio que ahora se fue, es un gran jugador. Leandro Fernández le da un plus al equipo también y me recuerda varios jugadores argentinos que tuvimos antes. Le pone esa garra y en la U se identifican y hacen bien las cosas. Por ahí van mis gustos”, sentenció al respecto.

Heller habló sobre el último campeonato azul, en el que él era presidente del club. “Conmigo, en 2017, fue la última vez que fuimos campeones con Guillermo Hoyos. Tuve la oportunidad de almorzar hace poco con Matías Rodríguez y Gustavo Canales. Ellos son muy cariñosos, tenemos grandes recuerdos de la época de la U de esos campeonatos cuando llegó Martín Lasarte. Yo tomé la U ese año y logramos ser campeones de inmediato. Nostalgia me baja todos los fines de semana cuando juega la U. La verdad para ser sincero no he vuelto nunca más al estadio desde que renuncié aquí en Concepción, pero siento nostalgia lo sigo por televisión. Algún día me gustaría volver a ver a la Universidad de Chile y pronto voy a volver al estadio”, cerró.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de volver a adentrarse en el fútbol. “El fútbol me sigue gustando mucho. Me encantaría volver en algún minuto, por ahí me han pedido que tome Iberia nuevamente, que está pasando por un muy mal momento aquí en Los Ángeles. Iberia hasta hoy día a punto de descender a la Tercera B, que sería muy penoso y en una de esas me verán por ahí otra vez en el fútbol nuevamente