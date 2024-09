Carlos Lampe vuelve a la carga: crítica a Eduardo Vargas y arremete contra la Roja

Carlos Lampe vuelve a hablar del partido entre Chile y Bolivia. El guardameta fue titular, pero se rompió el tendón de Aquiles en una jugada y tuvo que salir. Cuando estaba en el piso, Eduardo Vargas aprovechó de anotar el tanto del empate parcial, provocando las recriminaciones de los futbolistas altiplánicos. En diálogo con el periódico argentino Olé, el arquero revela Turboman no se ha comunicado con él.

“No me llamó ni me envió un mensaje. Pero tampoco es que él me haya lesionado, me lo hice solo. Sucedió tal cual como lo vieron, yo queriendo dar un pase, no pude darlo. Se me inmovilizó, me tuve que tirar al piso. Es la primera vez que me lesiono en mi carrera. Ahí ni atinas a agarrar la pelota, hice un control bueno y se me abre una línea de pase, justamente al central que me la pasó. Controlé, apoyo el pie derecho y sentí el latigazo, levanté la mano para que sepan la magnitud”, relató.

Eduardo Vargas fue increpado por los jugadores de Bolivia. Foto: Photosport

En esa línea, el ex Huachipato revela que, pese a que el Estadio Nacional no estaba lleno, en Santiago se sentía la presión que tenía la Roja en su duelo ante la Verde. “No le reprocho nada porque imagínate que no haga el gol, iba a tener muchas críticas. Ellos sentían la presión del partido, por más que no haya estado a full el estadio, se sentía la presión, por los resultados anteriores”, añadió.

Aun así, esboza una crítica al ariete, ya que, según él, al caer, se da cuenta que se trata de una lesión real. “Yo sé que él se dio cuenta que me había pasado algo grave. Yo estoy por dar un pase, me caigo y levanto la mano, es notorio. Un jugador sabe cuándo un colega se lesiona grave dentro de la cancha. Desde lejos lo puedes ver como resbalón, como dijo Ricardo, como otra cosa. Pero él estaba muy cerca, sé que se dio cuenta de mi gravedad, y quizá escuchó, porque sonó fuertísimo, fue un latigazo y se oyó en el momento. Yo sabía que me rompí el tendón de Aquiles. Apenas ingresaron los médicos, me preguntaron qué me había pasado y yo les dije ‘me rompí el tendón’”, dijo Lampe.

Finalmente, el ex Boca Juniors también reprocha la actitud que tuvo la Selección luego del empate. Asegura que la situación se hubiese dada a la inversa, él habría abogado por respetar al lesionado. “Si es un compañero mío, prefiero que la tire afuera porque no corresponde la jugada”, aseguró.