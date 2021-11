Caso Araos: Corte de Apelaciones ratifica la sentencia contra Azul Azul y le obliga a pagar US$ 250 mil

La Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó la sentencia contra Azul Azul en el caso de Ángelo Araos, quien exigía el pago del 10% que le correspondía al volante por su traspaso hacia Corinthians.

La historia se remonta a 2018, cuando Azul Azul vendió al formado en Antofagasta por US$ 5 millones al equipo brasileño. Resulta que el jugador reclamó que los estudiantiles nunca le pagaron el 10% del traspaso, es decir, medio millón de dólares correspondiente a su comisión.

Por contraparte, la U rechazó la petición del nortino y argumentó que fue él quien renunció a dicho cobro, con tal de que se concretara la transferencia. Como no pudieron llegar a un acuerdo amistoso, el mediocampista finalmente decidió demandar a los universitarios, el 31 de enero de 2020.

Hoy, en el documento emanado desde la Corte de Apelaciones, se sanciona la forma que encontraron Universidad de Chile y Deportes Antofagasta para evitar el pago de ese porcentaje al jugador por el término anticipado del contrato.

Si bien la defensa de Azul Azul, representado por el abogado José Joaquín Laso, presentó un recurso de nulidad para la decisión tomada en primera instancia, la Corte de Apelaciones la terminó rechazando, por lo que desde la concesionaria deberán pagar US$250 mil.

Por su parte, la defensa del ex jugador llevada por el abogado Óscar Fuentes no quedó conforme con la primera resolución y solicitó el pago de US$ 500 mil. Finalmente, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel determinó que solo le correspondía recibir la mitad de esa suma. El tribunal justificó su decisión en el hecho de que la U recibió 2,5 millones de dólares por la transferencia de Araos al Corinthians, por lo que el jugador debía recibir el 10% de ese total.

“Que si bien el demandante haciendo uso del derecho que le confiere el artículo 152 bis I del Código del Trabajo sostiene se le adeuda la cantidad de US$ 500.000, ello no es así, ya que conforme consta en los latamente mencionados contratos de cesión temporal y de ejercicio de opción de compra de 28 de julio de 2018 y de 30 de julio de 2019 el total que recibió la Universidad de Chile por la transferencia del jugador profesional don Ángelo Araos Llanos fue de $ US$ 2.500.001, correspondiéndole en consecuencia la suma de US$ 250.000 a lo que será condenada a pagar la demandada en lo resolutivo”, señala la sentencia pronunciada por la jueza Patricia Salas Sáez en julio de este año.

Frente a tal escenario, Araos asegura US$ 250 mil por su traspaso a Corinthians. Sin embargo, no se descarta que el futbolista ejerza acciones contra Antofagasta, su club formador, para recuperar los US$ 250 mil que aseguran se le debe por su traspaso al fútbol brasileño.