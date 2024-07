Chelsea resuelve el caso Enzo Fernández tras los cánticos racistas durante la Copa América

Enzo Fernández podrá estar tranquilo en el Chelsea después de haber estado por un mes en el centro de la polémica. El futbolista fue uno de los jugadores de la selección de Argentina que protagonizó un video en el que se veía a parte del plantel emitiendo cánticos despectivos contra la selección de Francia, a la que habían derrotado en el Mundial de Qatar 2022.

Tras tomar una serie de medidas, los Blues han decidido no sancionar al transandino, tal como lo ha señalado Sky Sports. De acuerdo al medio, Fernández se disculpó con sus compañeros y estas fueron aceptadas.

Entre las acciones que deberá tomar está el realizar una importante contribución a una organización benéfica que luche contra la discriminación racial.

“Fernández se incorporó a la plantilla del Chelsea el lunes en Atalanta (Estados Unidos), y se disculpó inmediatamente con sus compañeros de equipo, disculpa que se entendió aceptada”, informa Sky.

Si bien Enzo se disculpó tras el incidente con sus compañeros por teléfono y mensajes (además de hacerlo públicamente en sus redes sociales), no fue hasta esta semana, con su regreso de vacaciones, cuando pudo hacerlo de forma personal.

En ese lapso, el técnico Enzo Maresca debió responder por la crisis, abogando por la tranquilidad en la convivencia interna. “Es estupendo que el jugador haya hecho el comunicado para disculparse. El club también estuvo bien. Para ser honesto, no creo que cuando Enzo vuelva tenga dificultades. No hubo malas intenciones. Hablé con Enzo. Ahora está todo claro”, comunicó en uno de sus primeros encuentros con la prensa tras la polémica.

“Al fin de cuentas, todos somos seres humanos. No hay mala intención por parte de nadie. El jugador y el club aclararon la situación. No hay nada que añadir a la situación”, agregó.

A su vez, Reece James, capitán del Chelsea, habló con él actuando como intermediario con el resto del plantel. “Hablé con él. Es complicado, porque estamos en distintos horarios”, manifestó en ESPN.

“Solo charlamos acerca de su punto de vista acerca de lo que pasó y explicó la situación”, añadió.

James admitió que el comportamiento de Fernández pudo generar efectos en el plantel. “Claro que puede pasar. Hay gente a la que puede no parecerle bien y puede ser un problema, pero hasta que no llegue ese día y estemos todos juntos, no sé qué pasará”, reconoció.

De todas formas, su intención es contribuir a encontrar un entendimiento. “Espero que las cosas se resuelvan de la mejor manera y podamos seguir adelante con la temporada”, planteó, anteponiendo los objetivos colectivos a las diferencias personales.