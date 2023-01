¿Cuando juega la Selección Chilena Sub 20 ante Uruguay? ¿Qué canal transmite el partido?

La Selección Chilena Sub 20 encara ante Uruguay su segundo partido en el Sudamericano Sub 20 de Colombia, que otorga pasajes para el Mundial de la categoría, que se disputará en Indonesia. La escuadra nacional juvenil viene de empatar ante Ecuador, en el primer duelo de la Roja juvenil en el grupo B (integrado también por Bolivia y Venezuela).

El otro grupo, el A, está integrado por Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú.

¿Cuándo juega la Selección Chilena Sub 20?

La escuadra de Patricio Ormazábal disputará su segundo partido en el Sudamericano este domingo a contar de las 21:00 horas de nuestro país ante el representativo de uruguay.

¿Qué canal transmite el partido de la Sub 20 de Chile?

El pleito entre la Selección Chilena Sub 20 ante Uruguay será transmitido por Canal 13, al igual que todos los de Chile durante la fase de grupos. Además, el juego será emitido por DirecTV.

El calendario de partidos de la Roja Sub 20

Chile 1 Ecuador 1, viernes 20 de enero 21:30 horas. Transmiten Canal 13 y DirecTV.

Chile vs Uruguay, domingo 22 de enero, 20:30 horas. Transmiten: Canal 13 y DirecTV.

Chile vs Bolivia, martes 24 de enero, 21:30 horas. Transmiten: Canal 13 y DirecTV.

Chile vs Venezuela, sábado 28 de enero, 20:30 horas. Transmiten: Canal 13 y DirecTV.

Dónde se juega el partido

El partido de la Sub 20 se juega en el estadio del Deportivo Cali, de la ciudad de Cali, cuya capacidad es de 52 mil personas.

La previa: así llega la Sub 20 ante Uruguay

Aunque apenas consiguió un empate 1-1 en su estreno ante Ecuador, la Selección Chilena Sub 20 dejó buenas sensaciones en el comienzo del Sudamericano. De hecho, la negligencia de la Conmebol al no disponer de la tecnología VAR privó a los muchachos de Patricio Ormazábal de haber aspirado al triunfo pues no se sancionó como gol una pelota que traspasó la línea de sentencia y que no fue advertida por los jueces.

Durante la primera etapa ante los ecuatorianos, la Roja juvenil dominó a su antojo el compromiso. Sin embargo, el gol del adversario y el desgaste físico le pasaron factura a la escuadra nacional. “Es un empate un poco amargo. Sabíamos que merecíamos más por las llegadas que tuvimos. Yo igual tuve un par de llegadas que pude concretar mejor, pero afortunadamente entró una. Ahora toca prepararnos para el siguiente partido”, expresó Vicente Conelli, autor del gol chileno.

Y ese siguiente partido es ante Uruguay, elenco que quedó libre en la primera fecha. En el otro partido que completó la jornada incial, Bolivia derrotó 1-0 a Venezuela.

¿Cuál es la nómina de la Selección Chilena Sub 20?

Arqueros

Thomas Gillier | Universidad Católica

Vicente Reyes | Atlanta United (Estados Unidos)

Pedro Garrido | Colo Colo

Defensas

Tomás Avilés | Racing (Argentina)

Darko Fiamengo | Colo Colo

Maicol León | Palestino

Marcelo Morales | Universidad de Chile

Sebastián Pino | Universidad Católica

Yahir Salazar | Universidad de Chile

Matías Vásquez | Magallanes

Volantes

Lucas Assadi | Universidad de Chile

Cristóbal Castillo | O’Higgins

Renato Cordero | Universidad de Chile

Joan Cruz | Colo Colo

Jeison Fuentealba | Universidad de Chile

Bryan González | Universidad Católica

Martín Maturana | O’Higgins

Delanteros