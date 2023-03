Christian Garin lamenta la caída ante Báez y sus últimos resultados: “Todavía no me logro encontrar sólido en la competencia”

Christian Garin cayó ante Sebastián Báez en los octavos de final del Chile Open. El tenista nacional perdió en dos sets y jamás estuvo cómodo en la cancha. Algo que él mismo reconoce: “No sé que análisis hacer. No fue un gran día, eso lo vieron todos. Fue un partido difícil, en el que nunca me sentí bien. Báez tiene todo el mérito, jugó muy bien”, inició diciendo Gago, en conferencia de prensa.

El nortino lamentó sus errores. “Me equivoqué mucho, en fallos de cinco centímetros. Nunca encontré el punto medio y mi rival si. No sé como se verá desde afuera, pero la cancha no me favoreció por momentos”, agrega.

Sin embargo, también descarta algunos elementos que pueden explicar aspectos de su caída. Por ejemplo, asevera que el encuentro no pasó por lo físico. “No fue esa clase de partido. Me vengo entrenando bien, pero hoy no tuve un buen tenis”, sostiene.

Christian Garin sucumbió ante Sebastián Báez en el ATP 250 de Santiago. Foto: Prensa Chile Open

“Fueron muchos los factores que influyeron. Merecí ganar algunos juegos, pero en los que peor jugué se marca la diferencia. Jamás sentí que tuve el control del partido. Todavía no me logro encontrar sólido en la competencia, eso es lo que me preocupa”, suma a sus dichos.

Sobre lo que viene en su calendario, el tenista chileno comenta que: “Voy a jugar la qualy de Indian Wells, después un Challenger. Debo ir viendo, pero necesito competir y sumar partidos. Me falta ser regular y eso se logra jugando”.

Para cerrar, Garin se refiere al crecimiento que ha tenido el ATP 250 de Santiago, pero lamenta su resultado en esta edición. “Este torneo es muy especial. En mis años bien posicionado he vivido todo el crecimiento que ha tenido, en su momento pude ganarlo. Este año llegué en una situación difícil y aún así la gente viene a apoyarme a mí y a los demás chilenos”, finaliza.