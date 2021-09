Christian Garin muestra su tensión antes de enfrentar a Eslovaquia por la Copa Davis

Christian Garin llega a la serie de Copa Davis ante Eslovaquia con el mejor ranking de su carrera, pero en un momento muy bajo en cuanto a resultados, lo que llevado a canchas duras se acentúa aun más. Apenas una victoria en esta superficie en todo el año, la que curiosamente se dio frente al número uno local, Norbert Gombos, en el pasado US Open. Sin embargo, su nivel está muy lejos del que mostró antes del inicio de la pandemia.

Su estado de ánimo no ha sido de los mejores y tras su polémica renuncia a Tokio, sus sensaciones han ido fluctuando, algo que quedó reflejado en la conferencia de prensa que brindó tras el sorteo en Bratislava. A la añeja usanza, y a diferencia de Nicolás Massú y Nicolás Jarry, se negó a responder la primera pregunta realizada por este medio. “Podría ser la siguiente pregunta, por favor. No le voy a responder a él, gracias”, expresó el tenista, ya de 25 años.

En su cuerpo técnico están atentos a lo que pueda suceder e, incluso, no descartan seguir reforzándolo anímicamente, ya que en los últimos meses aprecian un bloqueo importante a la hora de entrar a la cancha, según cuentan conocedores del proceso que encabeza el argentino Franco Davin.

Después de su desplante, sí respondió la consulta que no contestó antes, realizada esta vez por Radio Cooperativa. Ahí sí se refirió a la responsabilidad de tener que abrir la serie. “Tenía ganas de jugar primero, en lo personal me gusta jugar primero. Creo que las condiciones esta semana son distintas, no estamos muy acostumbrados. El último torneo que jugué en indoor fue hace ya un tiempo muy largo y creo que la adaptación ha sido bastante buena. No es fácil jugar acá, así que esta semana de entrenamiento nos vino muy bien”, señaló.

En relación a su rival, el promisorio Alex Molcan, el nacido en Arica reconoció tener poca información sobre él. “Sinceramente no lo conozco mucho, lo he visto jugar. Es un jugador que no va a ser fácil, es zurdo, bastante habilidoso, juega rápido, y creo que es un rival duro, pero en esta instancia me gusta enfocarme más en mí”, admitió sobre el dos eslovaco, quien viene de hacer tercera ronda en Estados Unidos.

También valoró que el estar con el cuerpo técnico de la Copa Davis le ayuda en lo anímico. “Esta semana han sido muy buenos los entrenamientos, con Jorge (Aguilar), con Nicolás (Massú)... Me han ayudado muchísimo. Si bien no vengo de buenos resultados, esta semana con el equipo me dio confianza. Estoy con toda la ilusión posible y ojalá poder darle un punto a Chile”, señaló.

Con respecto a la superficie que encontrará en el AXA Arena NTC, el pupilo de Franco Davin, admitió ciertas dificultades. “La cancha es muy rápida, la pelota hace que las condiciones sean más lentas, porque la pelota es muy pesada. Creo que es muy parecido a los indoors de fin de año. No es fácil la adaptación, llegamos hace una semana. En general, todos nos hemos ido sintiendo mejor. Aquí es donde ellos siempre juegan Copa Davis, tienen ese punto a favor. Lo hemos hecho súper bien. Las condiciones son súper rápidas y hay que adaptarse lo mejor posible”.

En tanto, el capitán Nicolás Massú no mostró mayormente su preferencia porque Garin inicie la llave. “La verdad es que siempre en los equipos uno va trabajando en la semana y tiene más o menos claro los rivales que tiene al frente. El orden de juego no es tan relevante. Obviamente, siempre es bueno que el que entre primero a la cancha le pueda dar el punto al segundo, pero eso solamente se va a saber en el momento que termine el partido. Ellos están preparados para jugar, simplemente es un tema de horario”, concluyó.