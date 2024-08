Christian Garin sufre un fuerte bajón en el ranking ATP

No participar del Master 1000 de Montreal le pasa la cuenta a Christian Garin y, por lo mismo este lunes sufrió un abrupto descenso en el ranking ATP.

El nacido en Arica aparece nueve puestos más abajo del lugar que ocupaba la semana pasada, desciende del casillero 107 al 116, y con ello, se aleja del Top 100. Objetivo muy importante para el radicado en Santiago, pues al n o estar en el grupo centenario, deberá jugar la qualy si es que desea meterse en el cuadro principal del US Open (26 de agosto al 8 de septiembre).

Cabe recordar que Gago no juega en el circuito desde que cayó ante el estadounidense, Sebastián Korda en la segunda ronda del ATP de Washington (6-3 y 6-2) y esta semana no sumará nuevas unidades, pues no está inscrito en ningún torneo.

“He tenido momentos difíciles con el físico y bajones de ánimo por no poder competir como quiero, y obviamente eso trae consecuencias, como no estar en París. Intento seguir adelante, seguir trabajando”, fue lo que confesó cuando se queda fuera de los Juegos Olímpicos.

Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

Tabilo y Jarry van a Cincinnati

Mientras Garin se aleja, las dos principales raquetas de nuestro país se mantienen en sus puestos. Hablamos de Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry. El primero se ubica en el puesto 21 y el segundo sigue ocupando el estante 24.

Eso sí, ambos viven momentos dispares. El zurdo cayó en Montreal ante Janick Sinner, el número uno del mundo, mientras que el nieto de Jaime Fillol perdió en su estreno en ese mismo torneo contra el argentino Tomás Martín Etcheverry (34°) y con ello, suma su quinta derrota consecutiva y tres meses sin victorias en el circuito.

Tendencia que pretende cambiar en el Masters 1000 de Cincinnati, dónde se enfrentará a Lorenzo Musetti (18°), a quien ya derrotó en el único partido disputado entre sí. Duelo que tiene su registro en el ATP 500 de Río de Janeiro de 2023 y parciales de 6-4 y 6-1.

Por su parte, Tabilo jugará en el mismo torneo contra el también italiano Luciano Darderi (32°), quien ostenta la mejor posición en el ranking de su historia y tienen un historial de 2-1 para el representante nacional. Ambos encuentros están programados para este martes, a las 10 de la mañana.

Finalmente, Tomás Barrios sube un puesto, queda 163 y los tres primeros lugares siguen siendo ocupados por Sinner, el serbio Novak Djokovik y el español Carlos Alcaraz.