Christian Vieri exige más minutos para Alexis: “Inzaghi tiene que respetar a Sánchez, tiene que jugar más”

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

Christian Vieri expresó que le gustaría que Alexis Sánchez tuviera más minutos en cancha. Foto: Reuters.

El ex seleccionado italiano y ex atacante del Inter volvió a dedicarle palabras al tocopillano pidiendo que el DT de los nerazzurro le entregue más protagonismo al chileno. "Lo dejaría jugar más porque se lo merece, no porque sea Sánchez", insistió.