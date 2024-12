Cinco duelos seguidos sin ganar en LaLiga: el Betis empata en la agonía ante el Barcelona y le da una mano al Madrid

Manuel Pellegrini vive sus peores momentos en el Betis, aunque sale a flote. El cuadro andaluz volvió a hacer gala de su irregularidad, pero rescató un empate 2-2 en la agonía ante el Barcelona, en un entretenido encuentro. Sin embargo, es un resultado que no le sirve a ninguno de los dos elencos.

Pese a la euforia por el tanto sobre el cierre, el conjunto verdiblanco no lo pasa bien. El Ingeniero tampoco. Ya acumulan cinco encuentros seguidos sin ganar en el certamen español.

El Betis venía de una discreta victoria en Copa del Rey sobre el Sant Andreu, equipo de la cuarta categoría del fútbol hispano. Sin embargo, antes del triunfo acumulaban tres derrotas consecutivas en todas las competencias. Pellegrini está viviendo su peor momento desde que llegó a la tienda bética.

Intensas emociones

El Barcelona se hizo fuerte en el Benito Villamarín, pero no logró traducir esa supremacía en el marcador. Los culés asumieron el protagonismo desde el inicio y se adueñaron de la posesión del balón. No obstante, se encontraron con un equipo local rocoso y combativo, que logró evitar que los blaugrana hicieran daño. Esto duró casi hasta el cierre del primer lapso.

En el 39’, el Barcelona rompió el cero tras una gran jugada colectiva y una mejor triangulación por derecha. Koundé desbordó y sacó un preciso pase para Robert Lewandowski, que solo debió empujar el balón para irse en ventaja a los vestuarios.

En el complemento, el Betis salió con otra actitud. De hecho, tuvo dos ocasiones claras para anotar, ambas de cabeza, pero no estuvieron finos Altimira ni Abde. Minutos después, Iñaki Peña le tapó un remate a quema ropa a Chimy Ávila, evitando nuevamente el descuento. Increíble tapadón del meta.

Los verdiblancos merecían un descuento y sus fallos le estaban pasando la cuenta. No obstante, un penal solucionó todo tras un pisotón de Frenkie De Jong a Vitor Roque. El neerlandés, que llevaba un par de minutos en cancha, no podía creer la decisión del juez. Lo Celso, en tanto, asumió la responsabilidad y no falló, marcando con un ajustado remate cruzado.

En el 82′ vino un tanto que parecía ser la sentencia. Una genialidad de Lamine Yamal habilitó a Ferrán Torres, que definió de gran manera ante la salida de Fran Vieltes. Eso sí, el desahogo por el gol debió esperar unos minutos, pues había sido anulado por posición de adelanto, pero fue validado tras revisión en el VAR.

No obstante, en el cuarto minuto de descuento vino el empate definitivo. Tras un gran centro de Aitor Ruibal, Asanne Diao marcó con una volea al primer toque. Golazo del joven de 19 años, que desató la algarabía en el Benito Villamarín.

Con este empate, el Barcelona escaló a las 38 unidades, pero le deja abierta la chance al Real Madrid, su escolta, que está a cinco puntos y tiene dos partidos menos. El Betis, por su parte, se estancó en la undécima ubicación, con 21 puntos, muy lejos de clasificación a copas internacionales. Los béticos de Pellegrini no encuentran el camino, aunque siempre es mejor no perder. Más si es ante el puntero.