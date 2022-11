Ciro Colombara, abogado de Antofagasta: “Lo que ha ocurrido es injusto; la sanción impuesta es total y completamente desproporcionada”

El Club Deportes Antofagasta presentó un recurso de apelación por la sanción que recibió por parte de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego que no pudiera ocupar el estadio Calvo y Bascuñán en el encuentro que sostendría con Palestino el pasado 15 de octubre, con motivo de la vigésima séptima fecha del campeonato nacional.

Tras una denuncia presentada por Palestino y la ANFP, el tribunal dictaminó que Antofagasta habría incumplido el reglamento al no tener estadio para jugar, por lo que los Pumas fueron sancionados con 1.000 UF y se le otorgaron los puntos a Palestino, con un marcador de 3 goles contra cero.

El abogado Marco Antonio Díaz, a cuya labor se sumaron los juristas Ciro Colombara y Aldo Díaz, presentaron una apelación a la sentencia, cuya vista se realizará mañana a las 16:30.

Entre los motivos que sustentan la apelación de Antofagasta, indica el documento, se encuentra que el fallo de primera instancia “omitió deliberadamente precisar que la existencia o no de una fuerza mayor debidamente calificada”.

Asimismo, “como resulta evidente, lo resuelto por esta H. Primera Sala causa un agravio inconmensurable a mi representada, toda vez que, se aplica con máxima severidad una sanción deportiva, que, no mediando responsabilidad directa en la no realización del encuentro fijado para el día sábado 15 de octubre a las 18 hrs., termina por declarar la pérdida de los puntos en disputa. Esta situación, a la sazón, nos priva de nuestra posibilidad de disputar en cancha nuestras opciones por no descender de categoría. Si a lo anterior, agregamos la cuantiosa multa cursada, sin ningún parámetro que gradúe la misma, suponen un agravio que sólo puede ser corregido por la H. Segunda Sala, conociendo del presente recurso de apelación”.

En este sentido, Deportes Antofagasta relata que ese día no se jugó el partido porque había un evento programado, que no se les informó sino hasta muy encima del encuentro. Además, cuentan que el alcalde desconoció el acuerdo que había entre la municipalidad y el presidente de la ANFP. Asimismo, aseguraron que “Club de Deportes Antofagasta, no sólo empleó una esmerada diligencia para garantizar el uso del estadio en los términos que invariablemente lo venía haciendo durante el 2022 -y que acreditaremos con los documentos que se acompañan en el otrosí-, frente a la amenaza que importó la comunicación del municipio del 28 de septiembre, sino que concretando el resguardo de sus derechos a través de sendas órdenes de no innovar, en todo momento estuvo disponible para disputar el encuentro con Palestino en el recinto en el que la ANFP dispusiera”.

Jorge Sánchez, presidente de Deportes Antofagasta, señaló que “el equipo está esperanzado con disputar y ganar este partido para darles la alegría a sus hinchas de permanecer en la división de honor”.

Los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, por su parte, indicaron que “lo que ha ocurrido con Deportes Antofagasta es injusto. La sanción impuesta es total y completamente desproporcionada y no se ajusta al mérito de los hechos ni del proceso”. Agregaron que “es evidente que estamos en presencia de fuerza mayor. Confiamos en que la Segunda Sala del tribunal de disciplina, conforme a su jurisprudencia, nos dará la razón y corregirá el error cometido al sancionar a Deportes Antofagasta”.

El abogado Marco Antonio Díaz, del estudio Díaz & Cia, explicó que “ya hemos desplegado una serie de reuniones de trabajo con el Estudio Colombara, al término de las cuales estamos convencidos que la justicia deportiva y las fuerza de los hechos obligan a que la segunda sala revoque el fallo y no se sancione al Club que ha buscado en todo momento disputar en cancha sus opciones”.

El resultado de la apelación es clave, pues actualmente Deportes Antofagasta se encuentra descendido a la Primera B, y la posibilidad de disputar este partido con Palestino lo podría sacar de esta situación.