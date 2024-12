Claudio Borghi repasa a Brayan Cortés tras salir de Colo Colo: “Es un arquero petiso para ir a Europa, no le daba”

Brayan Cortés no seguirá en Colo Colo. El portero nacional no respondió a la última oferta que realizó Colo Colo para lograr la renovación de su contrato. Por lo mismo, ahora el guardameta se alista para enfrentar su primera experiencia en el extranjero. Lo hará en México de la mano de León, equipo que le abrió las puertas al iquiqueño.

Su salida ha generado una serie de reacciones, una de ellas de Claudio Borghi. El ex entrenador albo comentó en diálogo con TNT Sports que “yo hubiese optado por Vélez, que era otra posibilidad. En los jugadores hay un deseo deportivo y también económico”.

Al mismo tiempo, enfatizó que “es un arquero petiso para ir a Europa, no le daba, pero espero que le vaya muy bien en México”.

Otro tema que trató fue lapartida de Carlos Palacios a Boca Juniors. “Boca es un club que es muy grande. Hay un mundo ahí, al igual que en Colo Colo. Ojalá se pueda quedar Gary Medel y así también le da una mano para que se acostumbre, ya que Buenos Aires es una ciudad muy grande”.

Sobre los xeneizes destacó que “es un equipo que te presiona mucho, que siempre hay que ganar y la ventaja que tiene que es un público respetuoso, popular, pero respetuoso”.

Por otro lado, Borghi se refirió a la celebración del centenario de Colo Colo. “Cuando llegas y no eres colocolino, este club te atrapa. La mayoría son criados en el club, pero otros no, y agarran a esta familia que es Colo Colo donde te hacen sentir muy bien”, expuso.

“Todos los colocolinos esperamos que el centenario sea una fecha especial. Nadie se dio cuenta de dónde nació Colo Colo y hasta dónde llegó. No es el club más viejo, pero sí el más popular y más ganador. Hay mucha historia que contar”, agregó.

“Ojalá el centenario signifique una mejora en el estadio, un buen equipo, una buena Copa Libertadores y repetir el título en el campeonato”, cerró.

La despedida de Cortés

Brayan Cortés, quien se encuentra de vacaciones, hizo una pausa en su descanso para dar su versión sobre su salida a través de su cuenta de Instagram, explicando los motivos que lo llevaron a no renovar su vínculo con Colo Colo.

“Solo quiero dejar en claro todo lo que se está comentando de mi situación con Colo Colo. Llevo 7 años en el club y pienso que es un buen momento para seguir creciendo en mi carrera y tener otras experiencias, el año pasado tuve la opción de ir a dos clubes y decidí quedarme a jugar este 2024″, comenzó diciendo el portero.

Asimismo, abordó el esfuerzo de Colo Colo por mejorarle las condiciones a principios de año. “Efectivamente hubo un acuerdo económico para que no me viera perjudicado en ese sentido, pero nunca extendiendo el contrato como condición”, detalló.

Finalmente, sostuvo cuáles son sus motivaciones. “El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club. Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar. Espero puedan entender y respetar esta importante decisión”, cerró.