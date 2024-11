Cobreloa asume su descenso y descarta acciones contra Huachipato

Cobreloa se resigna a su descenso. Este domingo, el cuadro loíno goleó a O’Higgins, sin embargo, el marcador no fue suficiente para salvarlos de perder la categoría. El equipo del norte estaba obligado a anotar ocho goles y solo hizo tres. De esta forma, vuelven a la Primera B, a poco más de un año de haber logrado el ascenso. En la tienda naranja estaban evaluando denunciar a Huachipato para buscar la salvación a través de la vía legal. Sin embargo, también desistieron de aquello. “No hay antecedentes para presentar algo. La resolución fue muy enfática contra Universidad de Chile y no hay una prueba concreta. El tema pasa por el espionaje, pero hay un problema en nuestro reglamento y no hay pruebas suficientes para llevarlo. En este minuto se tendría que descartar”, sentenció Marcelo Pérez, presidente del club calameño, en diálogo con el medio En La Línea.

“Hemos hecho consultas a varios abogados, para tranquilidad de la gente. Lamentablemente, las opiniones jurídicas son concluyentes. No hay ninguna evidencia para presentar cualquier denuncia por espionaje. No es una noticia que esperábamos, pero mientras no haya pruebas concretas, nada se puede hacer. Universidad de Chile también demandó a Huachipato y ahí se ve que son videos de poca claridad y no se identifica. Eso es concreto. No hay ningún antecedente. Hoy lo que debemos pensar es en el equipo que tenemos que armar para el próximo año. En la semana son las elecciones del club y yo llamo a los socios a votar”, agregó.

Cobreloa sumó el segundo descenso de su historia.

En ese aspecto, el directivo, quien no va a la reelección, realizó una autocrítica por la mala campaña de Cobreloa. “Soy responsable. El año pasado éramos todos los mejores, fuimos le directiva que había logrado el ascenso... este año quisimos hacer algo diferente y no se logró. Pudimos haber hecho algo distinto. Como líderes, como directiva, teníamos que estar con los jugadores. Quizás llegó tarde el cambio del entrenador. En su momento tomamos la decisión por Dalcio y le agradecemos, pero su sistema no levantó. César Bravo si pudo levantar”, señaló.

El mal momento del cuadro minero ha llevado a la desazón de los históricos exfutbolistas que en su momento escribieron los pasajes más dorados de la institución. Por ejemplo, en entrevista con El Deportivo, Héctor Puebla realizó un lapidario diagnostico sobre los últimos años del elenco de Calama. “Es lamentable la situación que está pasando. Yo creo que nadie de los que pasamos por el club imaginó lo que iba a suceder. Este año se hicieron todas las cosas mal y eso tienen que reconocerlo los dirigentes y los jugadores. Tiene que hacerse una autocrítica de todo el año. Sacaron 28 puntos (finalmente fueron 31). Eso es terrible, sobre todo considerando que Cobreloa es un equipo grande. Tuvieron tiempo suficiente para hacer las cosas bien. Un mes antes desde que terminara la B, ya pudieron adelantar algo. No se hizo nada. Se hizo todo mal a nivel de dirigentes y jugadores. No se eligieron los indicados. Eso, por más que algunos quisiera hacer las cosas bien, termina pasando la cuenta”, apuntó.