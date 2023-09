Colo Colo vs. Cobresal: cuándo y dónde ver en vivo el duelo por la fecha 24

Aunque ya no dependen de sí mismos, el duelo ante Cobresal significa para Colo Colo la última oportunidad para aspirar a conseguir el Campeonato Nacional, pese a que los históricos colocolinos ya lo dan por perdido. Esto se explica porque los de El Salvador son los punteros con 46 puntos en 23 partidos, mientras que el Cacique está en el tercer puesto con 36 unidades en 22 compromisos (tienen un juego pendiente contra Magallanes).

Por esta razón, para el elenco de Gustavo Quinteros el juego ante los nortinos es de vida o muerte, más considerando el pésimo empate 1-1 ante Deportes Copiapó como locales.

De igual manera, dejar escapar el título podría alejar a Quinteros de la banca del Cacique, pese a que el argentino nacionalizado boliviano ha recibido el respaldo de la dirigencia alba.

“El futuro de Colo Colo trasciende los objetivos. Por supuesto que nos encantaría obtener el bicampeonato y ganar la Copa Chile. No fue un buen resultado en el último partido y se nos puso muy difícil la tarea, pero falta todavía. Hay que luchar hasta el último minuto, todavía tenemos esperanzas, así que seguiremos batallando por lograr eso y al final de año se harán las evaluaciones que correspondan”, declaró el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing.

“Yo estoy por la continuidad de los procesos mientras estos funcionen bien. A pesar de a veces no obtener resultados positivos. Lo veo a largo plazo, así que en estos momentos no me estoy pasando ninguna película en especial de interrumpir el proyecto. Habrá que evaluarlo y por supuesto también depende de él”, complementó.

En la primera rueda, el triunfo fue de Cobresal (con gol de arquero incluido).

En contrapartida, una victoria de Cobresal en el Estadio Monumental encaminaría al conjunto de Gustavo Huerta hacia el segundo título nacional de los mineros, tras el conseguido en 2015 bajo la dirección técnica de Dalcio Giovagnoli.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Cobresal?

El duelo entre Colo Colo y Cobresal por la fecha 24 se jugará este sábado 23 de septiembre, a las 17:30 horas, en el Estadio Monumental.

¿Dónde ver en vivo el partido de Colo Colo vs. Cobresal?

El encuentro entre los albos y Cobresal se podrá ver a través de TNT Sports 2 y TNT Sports HD. También se transmitirá vía streaming por Estadio TNT Sports.

Los canales para ver el partido son:

TNT Sports 2

VTR: 165.

DirectTV: 631.

Entel: 242.

Claro: 190.

GTD/TELSUR: 71.

Movistar: 486.

Tu Ves: 504.

Zapping:104.

TNT Sports HD